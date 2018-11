De Verborgen B&B op de Veluwe

We verzamelen de leukste B&B’s, hotelletjes en andere slaapadressen. Allemaal fijn voor een weekendje weg of wat langer ertussenuit. Verstopt in de bossen aan de rand van de Veluwe liggen twee knusse huisjes, de Verborgen B&B.

Wat is er zo fijn hier?

Beide huisjes voor twee personen liggen verscholen in het groen. Kies je voor Back to Basic of het Scandinavische huisje met een sauna en een houtkachel? Er is geen televisie en geen wifi, en dat is nou juist zo lekker. Tijd voor elkaar, wakker worden door het zingen van de vogels, met een boek bij het vuur zitten of in de zomer bungelen in de hangmat.

Wat krijgen we voor ontbijt?

Gastvrouw Ellen brengt ’s ochtends een grote mand met verse broodjes, een ei en fruit – zodat je op je eigen tijd en in alle rust de dag kunt beginnen. Koffie of thee kun je in je eigen keuken zetten.

Onze tip

Neem eigen fietsen mee of huur er twee en rijd over kronkelende landweggetjes door de regio. Rietgedekte boerderijen liggen her en der verspreid. Bij een van die boerderijen vind je Theeschenkerij Boerengoed in Oosterwolde (Gelderland). Hier kun je ook een Boer’n wellness-arrangement boeken met een pot thee, een etagère met lekkers en een voetenbadje met zeezout en gemberpoeder.

Lekker eten

Da Pietro in Elburg werd eerder verkozen tot beste Italiaanse restaurant van Nederland.

Vanaf € 85 per nacht inclusief ontbijt.

Verborgen-bnb.nl

Marleen Brekelmans van Bijzonderplekje.nl spot wekelijks voor ons de fijnste adressen in binnen- en buitenland.