Duurzamer leven per kamer in huis: de slaapkamer

Graag leven we steeds een beetje duurzamer. Stapje voor stapje leren welke planeetvriendelijke opties er zijn, maakt duurzaam leven haalbaar en leuk. Wat kun je per kamer in huis doen om duurzamer te leven? Te beginnen met de slaapkamer. Het basisprincipe buy less, choose well, make it last staat altijd voorop. Niets kopen is de meest duurzame optie. Daarna zijn er tal van duurzamere opties voor iedere kamer in huis.

Matras

Wanneer je maar één ding in je slaapkamer mag hebben, zal je waarschijnlijk kiezen voor een matras. Onmisbaar. Een matras moet om de paar jaar vervangen worden en het gebruikte matras belandt meestal op de vuilnishoop. Echt duurzaam is een matras niet. Gelukkig zijn er wel milieuvriendelijkere opties voor een matras. Zo zijn er matrassen gemaakt van natuurlijke materialen. Het merk Coco-Mat maakt matrassen van een combinatie van kokos, paardenhaar en natuurlatex. Yumeko heeft natuurlatex matrassen zonder giftige stoffen. En Bedzzzy maakt matrassen die volledig circulair zijn. Breng je een Bedzzzy-matras terug, dan demonteren zij het en maken met de gerecyclede materialen een nieuw matras.

Dekbed en kussen

De meeste dekbedden en kussens zijn van synthetisch materiaal als polyester. Polyester wordt gemaakt van olie en is belastend voor het milieu. Wil je voor een duurzamer dekbed gaan, kijk dan eens naar dekbedden gevuld met tencel, wol, katoen of dons. Groene merken zorgen tevens dat er geen giftige stoffen in de tijk van de deken zit. En dat is weer gezonder voor de degene die eronder slaapt, de makers en de planeet. Duurzame kussens zijn gemaakt van kapok, wol, natuurlatex en (Responsible Down Standard) dons.

Beddengoed

En dan de sfeermaker van de slaapkamer; beddengoed. Dekbedovertrekken en kussens zijn verkrijgbaar in tal van kleuren en materialen. Let er bij het kopen op of er giftige stoffen bij het verfproces worden gebruikt. Ook gebruikte materialen hebben een verschillende impact op het milieu. Linnen, hennep en tencel hebben de minste impact. En 100% biologisch katoen – of een mix met de voorgaande stoffen – is ook duurzamer. Merken als Yumeko, Four Leaves, Crisp Sheets en By Mölle werken met duurzame materialen, gebruiken geen giftige stoffen en de werknemers werken onder goede omstandigheden.

Slaapkamermeubels

Voor slaapkamermeubels als een bed en kasten kun je ook duurzame keuzes maken. Tweedehands of vintage heeft altijd de minste impact op het milieu, maar soms ga je toch liever voor nieuw. Kies ook hier voor natuurlijke materialen, een eerlijke en schone productie en een lange levensduur.

Tekst Nina van Hilst Fotografie By Mölle en Yumeko