Astrid & Irene: ben ik wie ik wil zijn?

Niets menselijks is ons vreemd, dus af en toe denken we: klopt het nog wat ik doe? En ben ik wel wie ik wil zijn? Er is zo veel aan de hand in de wereld, moeten we daar niet wat mee doen?

Als je toch moet werken, kun je dan niet beter iets doen wat impact heeft? Dan hebben we het opeens op onze heupen. Bezoekt Astrid een open dag van de pabo – juf worden was altijd een oude droom, en wat klinkt die opleiding leuk. Volgt Irene een opleiding tot mindfulnesstrainer op middelbare scholen. Zitten we opeens levenslijnen te tekenen bij een coach (Astrid). Of denken we avonden na over een manier waarop we jongeren kunnen redden van een burn-out of zelfopgelegde druk (Irene). Meldt Astrid zich aan voor vrijwilligerswerk en leest Irene alles over hoe dat dan gaat, een week helpen op Lesbos (en ze kijkt nog eens fronsend in haar agenda).

En toen collega Alice vertelde dat ze les ging geven, hingen we aan haar lippen. Zou dat nuttiger zijn dan Flow maken?

Herkenbaar? Dat gevoel dat het misschien heel anders moet? En het liefst zo, dat je het verschil maakt? Het popt natuurlijk vooral op dagen op die vol zitten met allemaal saaie vergaderingen en soms best zinloos lijken. Of als er van alles niet lukt.

Afijn, we hebben net weer een rondje zelfonderzoek achter de rug. En ja, Flow maken vinden we heel erg zinvol. En dus hebben we alle juf-coach-speaker-‘een week helpen op Lesbos’-aspiraties weer in de ijskast gezet. Maar jezelf af en toe de vraag stellen: ben ik wie ik wil zijn, dat raden we iedereen aan. Dat het altijd kan – opnieuw beginnen, een ander pad inslaan – vinden we eigenlijk een heel mooi gegeven. Een andere wending, het kán als je wilt. En op elk moment in je leven, dat ook.

Alleen al door er af en toe over na te denken, worden de dingen nooit vanzelfsprekend. Weet je weer waarom je doet wat je doet. En altijd zorgt het voor kleine veranderingen en een frisse blik. Onze baan blijven we lekker doen, maar daaromheen gaan we eens wat sleutelen aan mooie nieuwe plannen.