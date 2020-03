Dat je je stemming kunt versterken of juist verzachten met net dat ene liedje, dat heb je vast al eens gemerkt. Maar wat zijn de lievelingsliedjes van de Flow redactie zelf?

Flow’s creative director Astrid:

“Zoals iedereen heb ik een heel lijstje met bijzondere liedjes. Maar ik word ontzettend vrolijk en blij van Ik wil alleen maar zwemmen van Spinvis. Ik heb altijd zin om te dansen en mee te zingen. Er zitten prachtige zinnen in, net een gedicht. En het staat voor mij ook symbool voor de afgelopen drie zomers, waarin ik een paar dagen per week ’s ochtends vroeg buiten zwom in een meertje vlak bij mijn huis.”

Managing editor Caroline Buijs:

“Soms roepen liedjes geen leuke herinneringen op, zoals bij mij Speed of sound van Coldplay. In 2005 deed ik werk waar ik erg ongelukkig van werd. Dit liedje was toen een hit en kwam elk uur voorbij op de radio (die daar de hele dag aan stond). Toch vind ik het nooit erg om dit liedje weer te horen, want ik weet nu ook dat ongelukkig zijn weer over kan gaan: inmiddels doe ik werk waar ik elke dag blij van word.”

Coördinator beeld & rechten Marjolijn:

“Iedere avond na mijn werk speel ik in de auto mijn lijst ‘auto meezingertjes’ af. Een van de liedjes daarop is Chandelier van Sia waarbij ik altijd luidkeels meezing. En aan mijn zus denk, want zij kan net als ik niet zingen… Het weerhoudt ons er niet van om, als we samen in de auto zitten, met ‘onze nummers’ mee te zingen alsof we The voice of Holland aan het winnen zijn.”

Managing editor Alice van Essen:

“Tracy Chapman brengt me terug in de tijd dat ik in Londen woonde. Voor het eerst op eigen benen, in die onbekende stad, draaide ik haar elpee helemaal grijs. De teksten over huiselijk geweld, over mannen die hun emoties niet kunnen tonen maar tóch van je houden, wat vond ik het mooi. Thuis zuchten ze weleens als ik Baby can I hold you weer opzet, maar dat nummer bezorgt me nog steeds kippenvel.”