Begin vandaag nog met wolken spotten

Weet je nog? Dat je vroeger als kind naar de wolken keek en dieren zag, grappige gezichten of bijzondere vormen? Misschien kun je die gewoonte weer oppakken, want wolken spotten kan je van alles brengen. Juist in de herfst.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Leslya Soboleva , Mier Chen, David Ballew/Unsplash

Gepubliceerd op 27 oktober 2024

Soms kan een kleine aanpassing in je dagelijkse routine een groot verschil maken. Voel jij er wel iets voor om een nieuwe gewoonte te adopteren? Overweeg dan eens om wolken te spotten: even niets anders doen dan naar de hemel staren en je fantasie de vrije loop laten.

Het nut van dagdromen

Dat dagdromen goed is voor je mentale gezondheid weten we al langer: uit onderzoek blijkt dat het je creativiteit triggert en je gedachten ordent. Volgens de Amerikaans-Canadese psycholoog en neurowetenschapper Daniel Levitin kan je brein op die manier echt even uitrusten. Wat ons weerbaarder maakt voor alle informatie die voortdurend op ons afkomt. dagdromen goed is.

Wolken spotten is een leuk alternatief voor dat dagdromen, met vergelijkbare voordelen. Je dwaalt af met je gedachten, bewondert het soms spectaculaire wolkendek en wakkert je fantasie aan door iets in die wolken te zien.

Waarom in de herfst?

De combinatie van zon en kou in het najaar zorgt ervoor dat er de meest bijzondere wolkenpartijen kunnen ontstaan. Vooral als de zon achter de wolken zit, wat in de herfst vaak het geval is, kun je de vorm van de wolken beter zien. Als je de herfst te koud en regenachtig vindt om deze hobby uit te oefenen, kun je natuurlijk ook gewoon binnen blijven en vanaf de bank naar de hemel turen.

Voer voor wolkenspotters

Wie regelmatig naar boven kijkt, weet dat er van allerlei verschillende dingen te zien zijn. We noemen een paar weersverschijnselen die je als beginnende wolkenspotter wel wil leren kennen.

Zo heb je bijvoorbeeld crepusculaire stralen, die ook wel zonneharpen, jakobsladders of wolkenstralen worden genoemd. Kort gezegd zijn het wolken waar lichtstralen doorheen breken. Dit fenomeen zie je soms afgebeeld in kerken of op barokschilderijen.

Een zeldzamere wolk is de golfwolk. Zoals de naam al verklapt, zijn dit wolken die op golven van de zee lijken. Vaak ontstaat deze wolk boven de zee; je hebt dus geluk als je deze een keer kan spotten.

Een andere bijzondere wolk is de rolwolk, ook wel de boogwolk genoemd. Deze wolk is gaaf om te zien, maar is wel een voorteken van naderend noodweer. De wolk rolt over zijn eigen horizontale as – een bijzonder beeld dus.

Al zin om aan de slag te gaan? In de Wolkenatlas lees je meer over alle verschillende soorten wolken. Maar voor nu: op dagen dat je een wolkje en zonnetje in je weerapp ziet, heb je de beste kans op mooie wolken. Wie weet spot je een golfwolk, of wie weet – dat kan natuurlijk ook – zie je een olifant op een eenwieler.

Meer lezen