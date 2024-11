Dit is het effect van kleur op je stemming en gedrag, volgens de wetenschap

We hebben allemaal bepaalde associaties bij kleuren. Maar kunnen ze ook echt onze stemming (en zelfs ons gedrag) beïnvloeden? Biowetenschapper en universitair hoofddocent Jen Martin dook in de wetenschap voor het boek Waarom ben ik zo?

Tekst Jen Martin Bron Waarom ben ik zo? Beeld Steph Wilson/Unsplash

Gepubliceerd op 7 november 2024

Kleur kan een enorme invloed hebben op hoe we dingen waarnemen. Onze associaties met verschillende kleuren zijn veel onderzocht. Het gaat veel verder dan alleen ‘rood is sexy’.

Het effect van kleur

We weten bijvoorbeeld dat het dragen van rood de prestaties in verschillende sporten verbetert. En als je rood ziet, worden je lichamelijke reacties sneller en sterker.

Maar rood kan ook gevaar signaleren en mogelijk stress veroorzaken. Onderzoekers testten het effect van de kleur rood op de prestaties van kinderen tijdens toetsen: als de omslag van een IQ-testboekje rood was, presteerden de kinderen minder goed.

Roze vs. zwart

Ook andere kleuren veranderen ons gedrag. Professionele ijshockeyspelers gedragen zich agressiever als ze zwarte in plaats van witte uniformen dragen. We nemen aan dat mensen in het wit waarschijnlijk goed zijn, terwijl mensen in het zwart slecht zijn

Als je de kleur roze ziet, ontspannen je spieren. In de jaren zeventig beweerde Alexander Schauss, een biosociaal onderzoeker, dat het roze schilderen van gevangeniscellen het aantal agressieve en gewelddadige incidenten zou verminderen.

De kleedkamer van de tegenstanders van het voetbalteam aan de Universiteit van Iowa werd in 1979 roze geschilderd. Dit feit wordt gebruikt om het succes van het thuisteam op het voetbalveld te verklaren.

Je leest meer over dit onderwerp in het boek Waarom ben ik zo? (Uitgeverij Snor).

Meer lezen