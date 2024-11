Yay, we made it! Flow wint Mercur voor Redactieteam van het Jaar 2024

Kleine overwinningen vieren is belangrijk. Maar ook bij grote mijlpalen staan we natuurlijk graag stil. We wonnen de Mercur voor Redactieteam van het Jaar! “Flow’s unieke combinatie van creativiteit, teamwork en inspirerende content heeft hen de titel Redactieteam van het Jaar opgeleverd.”



Tekst redactie Flow Beeld Mercurs/Magazine Media Associatie

Gepubliceerd op 20 november 2024

Gisteravond mochten we deze bijzondere award in ontvangst nemen tijdens de feestelijke uitreiking van de Mercurs. “Dit is misschien wel de mooiste prijs in ons rijtje! Het Flow team werkt elke dag vol passie aan onze missie: lezers helpen een weg te vinden in deze hectische wereld die zoveel van je vraagt. Vertragen en bewuster leven zijn belangrijker dan ooit,” aldus Flow’s creative director Irene.

‘Flow blijft met haar redactiewerk rust en reflectie brengen in een drukke wereld. Een groot applaus voor deze toppers’

De jury roemde de unieke combinatie van creativiteit, teamwork en inspirerende content. “Flow blijft met haar redactiewerk rust en reflectie brengen in een drukke wereld. Een groot applaus voor deze toppers”, aldus het juryrapport. Deze prijs is de vijfde Mercur voor Flow. Na Mercur Lancering van het jaar (2009) volgden Mercur Tijdschrift van het Jaar (2014), Mercur d’Or (2018), Artdirection van het Jaar (2019). We zijn trots en dankbaar dat we Redactieteam van het Jaar 2024 aan dat rijtje mogen toevoegen.

Mercur Redactieteam van het Jaar 2024

Redactieteam van het Jaar is een nieuwe categorie bij de jaarlijkse prijsuitreiking van de Mercurs, de vakprijzen voor de magazine mediabranche, georganiseerd door de Magazine Media Associatie. Deze prijs wordt toegekend aan een redactieteam dat uitblinkt in het leveren van een positieve, creatieve, kwalitatieve, innovatieve en zakelijke bijdrage aan het magazine mediamerk.

