5x zoete bakrecepten voor de lente

De tijd nemen in de keuken om iets zoets op de (buiten)tafel te zetten, we houden ervan. Daarom verzamelden we vijf bakrecepten, speciaal voor de lentemaanden.

Citroencake

Is het de smaak of toch de frisse kleur? Citroen doet denken aan lente en zomer. Een citroencake kan dan ook niet ontbreken tussen de lentebaksels. Voor de ervaren bakkers is dit recept van Heel Holland Bakt een leuke uitdaging. Toch liever een simpele variant (of minder tijd om in de keuken te staan?) dan is het recept van Laura’s Bakery een lekker alternatief.

Aardbeien kwarktaart

Iets met aardbeien is altijd lekker. Het is weer bijna de tijd voor dit zoete fruit. Je kunt er bijvoorbeeld deze kwarktaart van Laura’s Bakery mee maken. Ook heel handig wanneer je geen oven hebt. Of deze heerlijke biscuitrol met aardbeien en banketbakkersroom. Daar loopt het water toch van in je mond?

Zoete broodbloemen

Broodbloemen, dat klinkt alleen al heel lente-achtig. En ze zijn ook nog eens een feestje voor het oog voor tijdens een picknick, traktatie of uitgebreide brunch. Met dit recept van Baksels.net zet je dit van oorsprong Noorse baksel in een paar uur op tafel.

Ontbijttaart

Ontbijten met taart, dat klinkt voor sommigen als een droom. De dames van Chickslovefood delen twee varianten op het lente-ontbijt: een (gezonde) cheesecake en eentje met kokos en frambozen. Handig: je kunt video’s kijken om te zien hoe je de taarten bakt.

Bakken met blauwe bessen

En tot slot: twee recepten met blauwe bessen. Fruit is toch een beetje onlosmakelijk verbonden met de lentemaanden. Op de website van Albert Heijn vind je een recept voor mini-cheesecakes én cupcakes met blauwe bessen (erg gezellig om te delen met anderen).

Meer lezen

Tekst Rachel Vieth Fotografie Lauren Gray/Unsplash.com