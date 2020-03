Deze dag… 3 nieuwe regels van Irene

Wat gebeurt er toch allemaal, en hoe gaan we met alle veranderingen om? Op ons blog vertelt steeds iemand van het Flow team hoe zij de dingen aanpakt: praktisch en in het hoofd. Deze eerste aflevering: Irene (creative director Flow) en haar drie nieuwe regels.

Toen ik donderdag hoorde dat we komende weken thuis gingen werken, stond ik eerst vooral in de doe-stand. Wat moet ik regelen, wat moet ik meenemen, hoe kunnen we dit voor iedereen laten werken? De vrijdag begon wat onwerkelijk. We puzzelden vanuit huis op Microsoft teams (hoe werkt dat eigenlijk?), maakten een app-groep aan om ook fijne dingen met elkaar te delen en Astrid maakte een ‘we-werken-thuis-nieuwsbrief’.

Toen alles een beetje op de rit stond, kwam de emotie. Typisch hoe het gaat in mijn hoofd. Ik ben heel goed in elk gevoel uitschakelen en in de doe-modus blijven tot het moment dat doen even niet meer nodig is. Pas dan ga ik voelen.

En dat gebeurde dus vrijdagavond. Ik was alleen thuis, de kinderen bij hun vader (co-ouderschap) en ik was ineens best een beetje bang. Wat gaat er gebeuren, waar gaat dit naartoe, wie wordt er misschien ziek en hoe lossen we het op als er straks geen IC-bedden zijn? Ik opende steeds een andere nieuws-app op mijn telefoon en tegen de tijd dat ik wilde gaan slapen, zat er één grote stressbom in mijn hoofd.

Toen wist ik weer: hé, dit gaat niet goed. Ik weet nu toch dat ik het anders aan moet pakken? Ik heb zoveel geleerd afgelopen jaren, en heb in Flow zoveel mooie lessen langs zien komen over angst, stress, jezelf kennen. En toen wist ik het weer, wat ik nu moest doen:

Mezelf een nieuwsdieet opleggen. Schrijven om de spinsels uit mijn hoofd te krijgen. Mediteren.

De volgende ochtend voelde ik me beter. Ik ging met alle drie aan de slag. En ik dacht: ik ben vast niet de enige die nu zo loopt te worstelen en zoekt naar manieren om hiermee om te gaan.

Vandaar dat je vanaf vandaag hier regelmatig een blog van iemand van het online Flow team zult vinden. Omdat Flow gaat over kwetsbaarheid, en dat alles er mag zijn. Over klein geluk en oog hebben voor de mooie dingen om je heen. Over angst en vertrouwen. Over vertragen en nieuwe wegen zoeken. Over dingen anders doen en jezelf kennen. Komende tijd delen we met jullie hoe het ons vergaat, in deze rare, verwarrende tijd. Wie weet zijn we daarmee tot steun voor iedereen die het ook even allemaal niet weet nu.

Liefs, team Flow

Tekst Irene Smit Beeld Annie Spratt/Unsplash