Deze dag… Hoe Irene omgaat met (nachtelijke) angsten

Wat gebeurt er toch allemaal, en hoe gaan we met alle veranderingen om? Op ons blog vertelt steeds iemand van het Flow team hoe zij de dingen aanpakt: praktisch en in het hoofd. Deze keer: Irene (creative director Flow) vertelt over hoe ze omgaan met de angst die haar ’s nachts soms overvalt.

Soms overvalt de paniek me even. Om daarmee om te gaan heb ik op de notitie-app op mijn telefoon een lijstje gemaakt met wat geruststellende gedachten (en een extra grote hoeveelheid chocola ingeslagen). Op dat lijstje staat een zin die voor mij o zo waar is: ’s avonds en ’s nachts is alles erger, morgen ziet het er weer anders uit.

Want dat is wat ik inmiddels weet van mezelf: als ik ’s avonds iets helemaal niet meer zie zitten, voelt het ’s morgen ineens toch weer anders. Ik dacht over de aflevering van De wereld draait door van onlangs, waarin neuropsycholoog Erik Scherder vertelt over zijn angsten, en Matthijs van Nieuwkerk ook, waarin ze beiden zeggen dat het allemaal erger is ’s nacht, zo veel erger.

Heerlijk, mannen die daar ook gewoon voor uitkomen, en die doen of dat de gewoonste zaak van de wereld is. Het hielp mij wel, dat zo te zien. Dus toen ik maandagnacht de paniek voelde opkomen dacht ik: o ja, daar heb je dat weer. Laat het er maar even zijn. En ik deed een meditatie waarbij ik de angst voorstelde als een klein meisje. Die ik voor me zette op een bankje (voor wie de app Insight timer heeft, hij heet Put fear, shame or guilt in its place en is van Susan Burrell).

Maar welke meditatie je ook doet, kijk er gewoon naar. Naar die angst. Laat het er zijn. Vechten maakt het erger. Een paar jaar geleden volgde ik een opleiding tot mindfulnesstrainer aan het Centrum voor mindfulness in Amsterdam. En wat leerde ik daar mooie lessen, waar ik nu veel aan heb. En wat zijn ze een mooi initiatief gestart, om iedereen te helpen in deze onrustige tijd. Dagelijks geven de trainers van het centrum nu een online meditatie via ZOOM. Elke dag (zeven dagen per week) van 19.30-20.00 uur. Gratis.

Ik maak er een dagelijks momentje van, deze meditatie volgen, en eindig mijn nieuwe avondritueel met een extra groot stuk chocola.

Een van onze freelancers, Annemiek Leclaire, schreef ook een heel mooi stuk in Vrij Nederland over omgaan met coronastress. Je kunt het hier lezen of luisteren.

De online meditaties van Centrum voor mindfulness kun je hier vinden.

Tekst Irene Smit Fotografie Catherine Chu/Unsplash