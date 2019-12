How to: slingers maken uit Book for Paper Lovers 7

Bij Flow zijn we gek op papier en alle creaties die je daarmee kunt maken. We maakten verschillende soorten slingers met het papier uit het nieuwste Flow Book for Paper Lovers: #7.

Wat heb je nodig:

Flow Book for Paper Lovers 7

Schaar

Lijm

Rolletje plankband

Touw

Snijmes

Zo maak je de driehoekvlaggetjesslinger

Voor de slinger met de traditionele driehoekvlaggetjes, knip je eerst een lang stuk touw af. De ruiten zijn de basis voor de slinger. Knip de kleuren uit die je mooi vindt. Daarna vouw je de meest uit elkaar liggende punten van de ruiten naar elkaar toe, zodat ze in het midden over het stuk touw heen kunnen hangen. Voor de laatste stap lijm je die twee zijdes op elkaar.

Zo maak je de slinger met rondjes

Wanneer je een slinger maakt met rondjes, kies je eerst het papier dat je wilt gebruiken. Wij kozen voor gekleurd papier met stippen. Vouw het papier dubbel en gebruik de rol plakband als vorm van het rondje. Met het mesje snijd je de vorm rondom de rol plakband uit. Je krijgt dan twee dezelfde rondjes waarvan je de twee zijdes aan elkaar lijmt met het stuk touw ertussen.

Zo maak je de slinger met twee punten

Bij de slinger met twee punten doe je hetzelfde als bij bovenstaande instructies, maar vouw je de twee zijdes een beetje schuin op elkaar. Dan krijgt het namelijk net een andere vorm: met twee puntjes. In dit geval hoef je alleen het brede gedeelte bij het touw te lijmen.

Hang de kleurrijke slingers op aan een kast, deur of gewoon dwars door de kamer.

Het Book for Paper Lovers 7 is verkrijgbaar in de winkels en in onze shop.

Tekst Suzanne Kuijvenhoven Fotografie Floor van Koert