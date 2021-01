Verven met aquarel: zo begin je

We volgden in 2019 een aantal workshops op het Creative Life Event in Utrecht, waaronder een les aquarel voor beginners van Margriet van der Berg van IsaBella Illustrations.

Met aquarel (of waterverf) kun je veel kanten op. De eerste tip van Margriet: durf dingen aan het toeval over te laten. We hebben graag de controle over alles, maar als je dit kunt loslaten, ontstaan er vaak juist mooie dingen. Alleen al het mengen van het water met het pigment kan een klein kunstwerk op zich vormen.

We leren ook de nat-in-nat-techniek. Hierbij voeg je verf toe op een natte ondergrond – dan kan alleen water zijn of verf die je al op je canvas hebt. Bij deze techniek krijgt de verf de ruimte om te gaan waar het al nat is op het canvas.

Probeer het zelf

Dip je kwast in water en verf er een vorm mee op je canvas – niet te droog, niet te nat. Pak nu een kleurtje en leng het aan met wat water (waterverf zo uit de tube is namelijk erg geconcentreerd). Maak wat stipjes met de kleur binnen het waterkader en zie wat voor effect het heeft. Speel eventueel met de hoeveelheid verf op je kwast, zodat je verschillen krijgt in dik en dun.

Als je deze techniek onder de knie hebt, is het ook leuk om het andersom te proberen: de nat-in-droog-techniek. Hierbij creëer je juist kleur buiten het ontwerp door het uit te sparen, waardoor het lege witte vlak eruit springt.

En nu andersom

Teken je ontwerp (bijvoorbeeld een blaadje) lichtjes met potlood op het canvas. Dip je kwast in water en verf daarmee een kader buiten je potloodlijnen. Kleur nu met de waterverf binnen het waterkader.

Deze techniek wordt vaak gebruikt voor details. Je verdunt het pigment op het canvas niet, waardoor de kleur intenser is en je makkelijker fijne lijnen kunt zetten.