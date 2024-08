Fietsvakantie voor beginners: 10+ tips en fijne plekken

Hup, de trappers op. Journalist Klaartje Scheepers is fan van de fietsvakantie en geeft tips voor beginners.

Tekst Klaartje Scheepers Fotografie Urban Vintage/Unsplash

Gepubliceerd op 17 augustus 2024

Ja, je hebt last van tegenwind, lekke banden en zadelpijn. Maar er is ook ongekende vrijheid, simpel leven en die grote trots als je je eindbestemming bereikt. Klaartje Scheepers gaat al jaren op fietsvakantie en vertelt in dit artikel waarom zij en anderen (want ook met je gezin kun je de fietsen op) het zo fijn vinden. In dit artikel geeft ze tips en fijne plekken om te starten als je nog een beginner bent.

Fietslanden voor beginners

Duitsland. Met veel groene fietspaden en talloze routes en routeboekjes, zoals de Hanzefietsroute en een tocht langs de Moezel, een klassieker. Denemarken. Veel bewegwijzerde fietsroutes (zoals de Jutlandroute), grotendeels vlak landschap en de fiets mag vaak mee in het openbaar vervoer. Frankrijk. Frankrijk ís fietsen. Tochten genoeg, zoals de ViaRhôna van het Meer van Genève tot aan de Middellandse Zee. Nederland. Perfecte fietspaden, een knooppuntennetwerk en talloze (langeafstands-)tochten, bijvoorbeeld langs de grenzen van Nederland.

Tips voor je eerste fietsvakantie, van kenners

Met deze tips van kenners ga je goed voorbereid op pad.

Bij twijfelachtig weer: ga! “Een hoosbui kan over trekken, een miezerbui kan verfrissen. Mijn ervaring is: het weer valt vaker mee dan tegen. Bovendien heb je bij minder weer de paden voor je alleen en geeft die kop koffie met appelpunt aan het einde nog meer voldoening.”

Profiteer van andermans inspanningen. “Talloze organisaties, verenigingen, provincies, stichtingen, vrijwilligers, particulieren en horeca steken veel tijd in het uitstippelen van routes. Ze verdienen alle lof, en ook dat je er gebruik van maakt.”

Stop een verrekijker in je tas. “Voor al dat moois dat je onderweg ziet. Als ik het niet deed, miste ik hem.”

Bereid je goed voor. “Zijn er ter plekke fietsen te huur of moet je die reserveren? Wat doet het weer? Welke bezienswaardigheden zijn er in de buurt? Ik hou van een goede voorbereiding. Dat scheelt ter plekke tijd en gedoe.”

Neem een licht opklapstoeltje mee. “Na een dag op het zadel is het fijn om even in je eentje voor je tent te kunnen zitten, voordat je aanschuift bij de grote groep.”

Ga infietsen mét tent. “Tijdens de echte reis zet je hem dan zelfverzekerd en makkelijk op.”

Plan niet te veel. “Het leuke van fietsen is juist de vrijheid. Als je niet alles vooraf boekt, kun je per dag bepalen hoe ver je gaat. Zeker met z’n tweeën vind je altijd wel ergens een camping of hotel, of een particulier logeeradres van bijvoorbeeld Vrienden op de Fiets.”

Plan zelfs nog geen terugreis. “Dan ben je helemaal vrij om te zien waar je uitkomt.”

Zorg dat je uitrusting op orde is. “Waterdichte fietstassen, een gasbrander voor verse koffie onderweg, een fiets­computertje, lichtgewicht tent, lakenzak, veel zonnebrand, waterflessen en ja, ook zo’n oncharmante fietsbroek: het maakt de tocht een stuk aangenamer. En met de Polarsteps-app zie je waar je allemaal geweest bent.”

Maar… travel light. “Iedere keer nemen we toch weer te veel mee. Terwijl dat echt, echt niet nodig is.”

Volg een beproefde route. “Een fietsboekje neemt je veel werk en stress uit handen. Populair zijn de routes van Paul Benjaminse, die vaak voor kleine weggetjes kiest.”

Maak duidelijke afspraken. “Wie regelt de lunch, de campings, de route? Maak daar duidelijke afspraken over: één kapitein per schip. Na zes jaar waren wij zo op elkaar ingespeeld dat binnen een half uur alle tenten stonden, de BBQ aan was en de eersten al aardappels zaten te schillen.”

Investeer in het moreel hoog houden. “Met een middag zwemmen, een rust­dagje, onderweg vrienden opzoeken, een uitgebreide picknick en een bonte avond op het eind blijft het voor iedereen leuk.”

