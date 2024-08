Paniek of angst? 4 manieren om stress in je lijf direct te verminderen

Wist je dat je lichaam in staat is om zichzelf te kalmeren? Je moet alleen even weten hoe. Met deze tips verminder je stress in je lijf direct.

Als we angstig of in paniek zijn, denken we vaak dat we het op kunnen lossen door meer de denken. Hallo, piekerstand. Op die racende gedachten reageert je lijf weer gespannen en zo krijg je een vicieuze cirkel van stress. Gelukkig zijn er volgens klinisch psycholoog Jenny Taitz verschillende manieren om je lichaam te kalmeren. En dat haalt je ironisch genoeg ook weer uit je hoofd.

Ontspan je gezicht met een glimlach

Sommige mensen spannen de spieren in hun gezicht en kaak aan als ze stress voelen. Het kan dan helpen om je mondhoeken omhoog te doen. Je geeft hiermee een signaal aan je lijf af dat je ontspannen bent en die lach is ook een beetje symbolisch: het laat zien dat je onrust verwelkomt en accepteert.

Hand over je hart

Geloof het of niet, maar het helpt om in tijden van paniek of angst je rechterhand over je hart te leggen en je linkerhand op je buik. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat dit het stresshormoon cortisol verlaagt. Tegelijkertijd is het een fijne reminder dat je lief voor jezelf mag zijn in moeilijke tijden.

Verbreed je perspectief, letterlijk

Zodra je lijf in de vecht-of-vlucht stand komt, verwijden je pupillen en wordt je zicht vernauwd. Het effect is dat je minder goed perspectief ziet, letterlijk en figuurlijk. Het helpt dan om je op zo’n moment te focussen op drie dingen die je in de verte ziet. Op die manier vergroot je je perspectief weer en kalmeer je je hoofd en lijf. Niet voor niets kan een wandeling bij stress goed helpen.

Adem door je neus

Zo simpel, maar erg effectief. Merk je dat je door stress door je mond begint te ademen? Probeer dan de lucht weer via je neus te laten gaan en sluit je lippen. Ademhalen door je neus verlaagt volgens onderzoek namelijk je bloeddruk en verbetert je hartslagvariabiliteit. Nog een voordeel: ademhalen door je neus verbetert slaapapneu én je slaapkwaliteit.

