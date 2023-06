Meer rust in je hoofd? Leer bewuste keuzes maken, dat helpt

Als je weet wat je belangrijk vindt in het leven, kun je keuzes maken die in lijn zijn met de waarden of missie die je nastreeft (en nee zeggen tegen de dingen die je niet belangrijk vindt).

Vaker rust nemen is goed voor ons, en toch nemen we de tijd er niet voor. Of in ieder geval: te weinig. Door bewuste keuzes te maken, creëer je die tijd als het ware vanzelf.

Rust in je hoofd door bewuste keuzes

Veel mensen leven op de automatische piloot. Ze maken keuzes en doen dingen omdat het al jaren op die manier gaat, omdat anderen het ook zo doen, omdat hun ouders het zo deden et cetera. Uit pure gewoonte dus, wat kan leiden tot onrust en een leven dat niet aansluit bij jouw waarden.

Zodra je uitzoomt en je bewust wordt van wat jij belangrijk vindt, kun je uit die automatische patronen stappen en keuzes maken die passen bij jou. Zo vertelt ook mindfulnesstrainer Karin Hoens: “Als je doorhebt wat je denkt, voelt en doet, ga je bewustere keuzes maken en leven zoals jij dat wilt in plaats van geleefd te worden. Je komt aan het stuur van je eigen leven te staan. En dat maakt het leven lichter, leuker en relaxter.”

Meer opties maken ons niet altijd gelukkiger

Daarnaast vuurt het leven steeds meer keuzes op ons af. Kijk alleen al naar de hoeveelheid opties in de supermarkt. Die keuzemogelijkheden voelen misschien luxe, maar het maakt ons leven er niet eenvoudiger op.

Meer opties verlammen ons, ze maken het lastiger om een keuze te maken en dat geeft stress. Zelfs bij kleine keuzes, zoals welke pindakaas je moet kiezen uit de bijna dertig opties die het schap rijk is.

Weten wat je wilt geeft rust in je hoofd

Of het nu gaat om grote levenskeuzes of het vullen van je boodschappenkar: weten wat je wilt in het leven creëert rust in je hoofd. Nu klinkt ‘weten wat je wilt’ waarschijnlijk nogal bombastisch, maar schrik niet. Stiekem is het niet meer dan onderzoeken wat jouw waarden zijn, zodat je weet wat jij belangrijk vindt en welke koers je wilt aanhouden.

Dat is geen nadrukkelijk einddoel of volledig uitgestippeld pad (er is weinig zo vervelend als de vraag ‘Waar wil je over vijf jaar staan?’), maar wel een richtingaanwijzer, een route die je bewandelt naar aanleiding van wat je belangrijk vindt.

Psycholoog Evelyne Meens beschrijft het als een intern kompas: “Als je een goed intern kompas hebt ontwikkeld en er goed mee in contact staat, weet je waar je heen wilt. Je weet waar je interesses liggen en wat je waarden en doelen zijn. Je kunt en durft ernaar te handelen. Je hebt zicht op wie je bent en wie je wilt zijn.”

Volgens Meens is dit een belangrijk tegenwicht tegen het overweldigende keuzeaanbod in onze maatschappij: “Door dit kompas kun je authentieke keuzes maken en hoef je er minder over na te denken.” En die bewuste keuzes die passen bij jou, geven rust en maken ruimte vrij voor wat jij belangrijk vindt.

Je waarden ontdekken

Je waarden kun je op verschillende manieren ontdekken. De waardenkompas-oefening is een van die manieren. Maar het kan ook helpen om het vraagstuk weg te leggen en het pas na een paar dagen weer op te pakken, meent besliscoach René Wokke. “Als mensen een probleem loslaten, krijgt hun intuïtie weer vrij baan.”

Extra tip: het helpt Flow’s Irene om zichzelf in bepaalde situaties af te vragen: van wie moet dat dan? Haar reddingszinnetje als ze het idee heeft dat ze weer eens te veel moet. Vraag jezelf vandaag eens af: wat moet jij van jezelf wat je eigenlijk niet moet?

