Altijd gehaast? 6 inzichten om meer rust te vinden

De wereld om ons heen maakt het ons lastig om voldoende te ontspannen. Terwijl we die rust juist zo hard nodig hebben in een wereld die altijd aanstaat. Zo kun je – ondanks alle prikkels – toch meer ruimte creëren en tot rust komen.

Langzamer leven en meer dagen zonder haast, dat is waar we bij Flow naar streven. We bundelen een paar inzichten van deskundigen die we spraken voor meer rust en minder drukte.

6 inzichten om tot rust te komen

Een kwartier eerder opstaan kan je leven veel aangenamer maken, tipt mindfulnesstrainer George Langenberg. “Het geeft meer speling in je ochtendritueel en je kunt wat eerder van huis gaan, zodat je de dag niet al gehaast begint.” Zie stilte zoeken niet als een project dat je moet afvinken, vertelt de Zweedse yogaleraar Magnus Fridh. “Het is een oefening die tijd vraagt. Het goede nieuws is dat je kunt investeren in korte momenten: tien minuutjes, drie of vier keer per week geeft al resultaat.” Probeer zinloze en zinvolle prikkels van elkaar te scheiden, meent neuropsycholoog Margriet Sitskoorn. Reageer niet op alles wat op je af komt en zoek wat vaker de stilte op in jezelf. Ga offline, mediteer, lees een boek, loop door het bos en keer overload de rug toe. Vraag je regelmatig af of je leven wel de richting neemt die bij je past, tipt psycholoog Evelyne Meens. Als je een goed intern kompas hebt ontwikkeld en er goed mee in contact staat, weet je waar je heen wilt. Volgens Meens is dit een belangrijk tegenwicht tegen het overweldigende keuzeaanbod in onze maatschappij: “Door dit kompas kun je authentieke keuzes maken en hoef je er minder over na te denken.” Gedachten kunnen ons hoofd op hol brengen. Mindfulness is als een soort spamfilter voor die gedachten. Mindfulnesstrainer en psycholoog Rob Brandsma: “Het besef dat je niet je gedachten bént en dat je niet hoeft te luisteren naar je innerlijke criticus die zegt dat je niet goed genoeg bent, geeft lichtheid en ontspanning. Het maakt de weg vrij om je op andere dingen te richten.” Zelfreflectie helpt je om jezelf beter te leren kennen en dat werkt bevrijdend. Dat vindt ook schrijfcoach Christine de Vries: “Wanneer je schrijft, sta je stil bij wat er in je zit. Dat kunnen gedachten zijn, maar ook gevoelens. Het is een manier van creatieve zelfreflectie en bezinning. Het gaat erom dat je benoemt wat er gebeurt in je hoofd en wat er gebeurt met je gevoel tijdens het schrijven. Vaak sta ik versteld van de creativiteit die naar boven komt.”

Tot rust komen in de praktijk

We kunnen nog zoveel praten over rust en ruimte, je creëert het pas echt als je er zelf mee aan de slag gaat. In onze nieuwste online training Omgaan met stress leer je hoe je tot rust komt in een drukke wereld. In drie korte lessen (+ digitaal werkboek) leer je van de tips en inzichten van deskundigen hoe je stress vermindert en je geest ontspant.

Meer lezen

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Getty Images

Gepubliceerd op 17 juni 2023