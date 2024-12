5 mythes over mannen en seks ontkracht

Mannen hebben altijd zin. Of: ‘Mannen hebben vaker een one night stand. Het zijn veelgehoorde uitspraken over mannen in bed – maar hoeveel daarvan is waar?

Gepubliceerd op 8 december 2024

Tijd om vijf stellingen over mannelijke seksualiteit onder de loep te nemen. Psychologie magazine legde ze voor aan haar bezoekers op Instagram en aan seksuoloog Marieke Dewitte. Zij doet al jaren onderzoek naar seks en ontwikkelde samen met Psychologie Magazine de online training Meer genieten van seks.

1. Mannen hebben altijd zin

Waar: 1401 stemmen (26%)

Niet waar: 4069 stemmen (74%)

Niet waar

“Veel mensen denken dat zin in seks spontaan komt opborrelen, maar het seksuele systeem moet eerst worden geactiveerd,” zegt seksuoloog Dewitte. Zin krijgen in seks werkt volgens haar in dat opzicht bij mannen hetzelfde als bij vrouwen, ongeacht hun seksuele geaardheid. Er is een seksuele prikkel nodig om opwinding te veroorzaken, en daarna moet er daadwerkelijk zin zijn om iets met die opwinding te doen. Wel is het mannelijke seksueel systeem iets sneller en simpeler te prikkelen dan dat van de vrouw. Dat heeft te maken met het hormoon testosteron, dat ervoor zorgt dat ons lichaam makkelijker reageert op seksuele prikkels. En mannen hebben nu eenmaal meer testosteron dan vrouwen.

2. Mannen hebben meer verschillende bedpartners dan vrouwen

Waar: 2595 stemmen (49%)

Niet waar: 2753 stemmen (51%)

Niet waar

Mannen noemen een groter aantal bedpartners dan vrouwen, zo bleek uit een overzichtsstudie door onderzoekers Jennifer Petersen en Janet Hyde van de universiteit van Wisconsin. Let wel, dat is wat mannen en vrouwen zelf zeggen. Dewitte: “Mannen overdrijven vaak het aantal bedpartners dat ze hebben gehad, vrouwen ronden dat aantal juist naar beneden af. Dat heeft eerder te maken met sociale wenselijkheid dan dat het een biologisch gegeven is.” Homoseksuele koppels lijken vaker open te staan voor meerdere sekspartners, wat waarschijnlijk komt door een grotere acceptatie van seksuele openheid in de homogemeenschap.

3. Mannen hebben vaker een onenightstand dan vrouwen

Waar: 3012 stemmen (56%)

Niet waar: 2336 stemmen (44%)

Niet waar

Niet iedereen is altijd eerlijk over zijn of haar seksleven. Daarom deed psycholoog Terri Fisher alsof ze haar proefpersonen aan de leugendetector hing, wat leidde tot eerlijkere antwoorden. In tegenstelling tot andere onderzoeken, meldden vrouwen in haar onderzoek veel meer bedpartners en onenightstands, waardoor het verschil met mannen kleiner werd.

4. Mannen krijgen makkelijker een orgasme dan vrouwen

Waar: 4869 stemmen (88%)

Niet waar: 642 stemmen (12%)

Niet waar

Mannen komen fysiologisch gezien niet makkelijker klaar dan vrouwen. Maar, in heteroseksuele relaties hebben mannen wel veel váker een orgasme dan vrouwen. Dit fenomeen staat bekend als de orgasmekloof of plezierkloof. Heteroseks is vooral gericht op penetratie en daarbij komt 95 procent van de mannen klaar, terwijl dit voor vrouwen slechts 30 procent is. Lesbische koppels ervaren vaker orgasmes, omdat er meer aandacht is voor het stimuleren van de clitoris tijdens de seks.

5. Mannen met een erectie willen seks

Waar: 737 stemmen (19%)

Niet waar: 3202 stemmen (81%)

Niet waar

Ons seksuele systeem wordt pas geactiveerd door seksuele prikkels. Als er zo’n prikkel binnenkomt, reageert ons lichaam automatisch: vrouwen met vaginaal vocht, mannen met een erectie. Seksuoloog Marieke Dewitte benadrukt dat dit niets te maken heeft met toestemming, verlangen of plezier. “Het is puur ons brein dat een seksuele prikkel signaleert, waarop ons lichaam vervolgens reflexmatig reageert.”

Dit artikel verscheen eerder in Psychologie Magazine.

