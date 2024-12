Beetje slow tv, beetje guilty pleasure: hoe is het nu met Mike uit B&B Vol Liefde?

Toegegeven: B&B Vol Liefde is niet het meest diepgaande programma op de televisie. Maar hé, soms is het gewoon heel fijn om (hopelijk) een liefdesverhaal te zien ontvouwen op je beeldscherm. Hoe is het nu met Mike uit B&B Vol Liefde?

Tekst Bente van de Wouw Fotografie RTL

Gepubliceerd op 5 december 2024

Heb je het programma gekeken, dan ken je Mike misschien nog als de surfjongen die zijn hond overal mee naartoe neemt (ook op het water) en niet bang is om zijn emoties te tonen. Tijdens het programma leek het misschien iets te worden met kandidaat Noor, maar bij de reünie in september vertelde hij al snel dat dat nergens op uitliep.

Zo gaat het nu met Mike uit B&B Vol liefde

Wél vond hij de liefde, vertelde hij in dezelfde adem. Volgens hem ging dit allemaal erg snel en voelde het zo goed, dat ze binnen de kortste keren elkaars ouders al ontmoetten. Wie zijn nieuwe partner is? “Dat is privé,” zei hij. Hoe is het nu met Mike?

Op de kiek met zijn nieuwe liefde

Zijn nieuwe liefde is inmiddels al een stuk minder geheim, want in diezelfde maand deelt hij op Instagram een paar kiekjes met haar. Oké, haar gezicht zien we met opzet niet, maar om Mike zo gelukkig te zien geeft al een grote dopamineboost. Of de twee op dit moment nog steeds samen zijn, daar laat hij niets over los. Groot gelijk, Mike. De oud deelnemer heeft er in ieder geval een andere passie bij: dippen in koud water. Op een video is te zien hoe hij voor het eerst een ijsbad neemt in zijn eigen tuin.

