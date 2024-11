Bij Flow houden we niet alleen van lezen, maar ook van de geur van oude boeken, het uitwisselen van aanraders én uren ronddwalen in mooie boekwinkels. We stelden een lijstje samen van de bijzonderste, leukste en mooiste boekwinkels van Nederland en België.

Op Instagram vroegen we: wat is je favoriete boekwinkel – waar dan ook ter wereld? Deze boekwinkels in Nederland en België werden veel genoemd.

Dominicanen – Maastricht

De Dominicanenkerk in Maastricht is omgebouwd tot een prachtige boekwinkel die niet alleen een lust voor het oog is, maar ook een enorm aanbod heeft. The Guardian noemde het ’the fairest bookshop of the world, a bookshop made in heaven’. Op het voormalige priesterkoor kun je wat drinken, met uitzicht op de eeuwenoude fresco’s.

Boekenhuis Theoria – Kortrijk, België



Deze boekenhandel bestaat uit meerdere ruimtes, elk ingericht als een andere huiskamer. Als je hier binnenkomt, voelt het daarom een beetje als thuiskomen. Helemaal als je je in een van de stoelen nestelt, met een boek en een beker chocolademelk.

Paagman – Den Haag



Ook deze boekhandel zit in een prachtig pand en is de moeite waard eens te bezoeken. Kijk alleen al naar de vrolijke kasten op de kinderboekenafdeling, of het prachtige glazen dak en lichte inrichting op de bovenste verdieping.

Barboek – Leuven, België

De naam zegt het al: je vindt in deze verbouwde drukkerij niet alleen heel veel boeken, maar je kunt er ook erg lekkere koffie drinken. Kies binnen een boek uit het grote aanbod en ga lekker lezen op het zonnige terras. Ze organiseren er ook slow reading-avonden, waarbij alle telefoons uitgaan.

Van der Velde in de Broeren – Zwolle

Nog een bijzondere, verbouwde kerk. De Broerenkerk komt uit de vijftiende eeuw en is in 2013 getransformeerd tot ‘boekenkerk’. Even snel kijken is hier bijna niet mogelijk: de kans is groot dat je uren wilt ronddwalen. Gelukkig kun je er tussendoor ook koffiedrinken, ontbijten of lunchen.

Riemer en Walinga – Ermelo

Waan je terug in de tijd in deze boekhandel met de krakende houten vloeren, gezellige fauteuils, piano en een soms zelfs brandende haard. Een fijne plek om je even helemaal terug te trekken.

Boekhandel De Vries Van Stockum – Haarlem

Dit exemplaar zit in een karakteristiek oud pand en heeft knusse gangetjes, stenen bogen, trapjes en veel ruimtes om te ontdekken.

Deze lichte, sfeervolle boekhandel heeft onder meer een sprookjesachtige kinderafdeling. Het is moeilijk om er zonder boek weer naar buiten te lopen.

Ook deze boekwinkels zijn een bezoek waard

Pied à Terre – Amsterdam

Kramer en Van Doorn – Zeist

Boekhandel Heinen – Den Bosch

Praamstra – Deventer

Donner – Rotterdam

v/h Van Gennep – Rotterdam

Boekhandel ’t Spui – Vlissingen

Boekhandel Oisterwijk – Oisterwijk

De Boekuil – Mortsel, België

‘t Oneindige verhaal – Sint-Niklaas, België

Paard van Troje – Gent, België

