Deze 3 boeken komen bijna uit (juli 2024)

Marije van der Haar is coördinerend eindredacteur van Flow en veellezer. Ze zit in een leesclub en staat iedere ochtend eerder op om tijd te maken voor een (luister)boek. Hier tipt ze persoonlijke pareltjes die haar zijn bijgebleven of waar ze zich op verheugt. Deze keer: drie boeken die in juli 2024 verschijnen.

Gepubliceerd op 3 juli 2024

1. Het licht in de bomen

Mindful romance is een nieuw genre voor mij, en dit lijkt me een lekker boek om op een ligbed aan het zwembad te lezen. Vooral ook omdat hoofdpersoon Nele worstelt met een voor mij herkenbaar thema: ze woont in de stad, maar er knaagt iets. Dat had ik vijf jaar geleden ook – alleen kreeg ik na mijn verhuizing naar een huisje in de natuur weer heimwee naar de stad (ik schreef er een verhaal over in Flow 5). Wat Nele in Het licht in de bomen vooral mist, is verbindingen met anderen die echt de diepte ingaan. Een persoon die haar wél heel nabij staat, is haar oma Vio. De verhalen die zij vertelt over bossen en bomen, blijven Nele boeien. Als Vio vraagt om een jonge boom voor haar aan te planten in een bos aan de Oostzee, ter herinnering aan een vroegere geliefde, ontdekt Nele een groot familiegeheim. Ze ontmoet oud-boswachter Hella en Timon, die haar wereld flink opschudt. Gefascineerd door het bos en het verleden vraagt Nele zich af: kan ik mezelf hier ook vinden? Dit boek is de aftrap van een reeks, maar de delen zijn ook goed los van elkaar te lezen.

Het licht in de bomen van Patricia Koelle (vertaling Sylvia Wevers) verschijnt op 17 juli 2024 bij Oceaan.

2. Er stromen rivieren in de lucht

Eerder las ik van Elif Shafak met mijn leesclub 10 minuten 38 seconden in deze vreemde wereld, een verdrietige en tegelijkertijd troostrijke roman. Nu hebben Nederland en Vlaanderen een primeur: op 22 juli verschijnt Er stromen rivieren in de lucht (alleen al vanwege de titel wil ik ’m lezen), eerder dan in de rest van de wereld. De roman speelt zich af rondom de Tigris en de Theems, in drie verschillende jaren. In 1840 raakt Arthur in Londen gefascineerd door het oude Mesopotamië – en vooral het epische Gilgamesj-gedicht, over een hooghartige held die pas tot inkeer komt wanneer hij alles is kwijtgeraakt. In 2014 moet Narin (10) in Turkije vluchten voor isis, samen met haar oma, die uit een lange lijn van vrouwelijke zieners komt. En in het Londen van 2018 vindt Zaleekhah troost in haar onderzoek naar rivieren. Via een vriendin komt ze op het spoor van een bijzondere oude taal.

Susanne van Leeuwen, redacteur van Elif Shafak, vindt dit Elifs beste roman tot nu toe. “Naast de drie onvergetelijke personages is er een grote rol weggelegd voor water; water dat in alle gedaantes over de wereld zwerft als drager van het verhaal; vast, vloeibaar en vluchtig, eindeloos gerecycled. Ik werd compleet ondergedompeld in elke verhaallijn.”

Er stromen rivieren in de lucht van Elif Shafak (vertaling Manon Smits) verschijnt op 22 juli 2024 bij Wereldbibliotheek.

3. Blue sisters

Coco Mellors is bekend van haar debuut Cleopatra en Frankenstein, en haar stijl wordt wel vergeleken met die van Sally Rooney. Ik ken haar nog niet, maar Blue sisters is een familieverhaal (vink) en heeft een prachtig omslag (vink), dus ik ben alvast om. Het boek gaat over drie zussen die nogal van elkaar verschillen. Avery was ooit verslaafd en werkt nu als advocaat in Londen, waar ze woont met haar vrouw. Voormalig bokser Bonnie werkt als uitsmijter in Los Angeles en Lucky is model in Parijs. Er was ook een vierde zus, Nicky, maar alles werd anders toen zij onverwacht overleed. Avery, Bonnie en Lucky gaan daar ieder op hun eigen manier mee om. Als ze voor het eerst weer samen in New York zijn om de verkoop van het appartement tegen te houden, komt het verlies van Nicky extra hard binnen: zij was degene die hen bij elkaar hield. De drie overgebleven zussen moeten opnieuw uitvinden wie ze zijn en wat hen verbindt.

Blue sisters van Coco Mellors (vertaling Jan de Nijs) verschijnt op 23 juli 2024 bij Ambo|Anthos.

