Ertussenuit? Kom tot rust in deze ‘Digital Detox Cabins’ (inclusief Nokia voor noodsituaties)

Loopt je hoofd over en wil je graag een paar dagen vertragen? In de Digital Detox Cabins van Unplugged kom je helemaal tot rust.

Tekst Nina van Hilst i.s.m. Unplugged Fotografie Adam Michael Firman

Gepubliceerd op 28 augustus 2024

De cabins staan midden in het glooiende Britse landschap in de buurt van Londen, Manchester en Wales. Elk huisje heeft een houtkachel, de telefoons gaan in een afgesloten kistje (voor noodgevallen is er een oude Nokia) en met de polaroidcamera schiet je de mooiste plaatjes.

Tot rust komen zonder je mobiel

In de huidige wereld gaan we eigenlijk nooit ergens heen zonder telefoon, schrijven Hector en Ben, de oprichters van Unplugged op hun website. ‘We staan altijd aan en hebben het altijd druk. Onze detox cabins bieden de ruimte om eens bewust offline te gaan.’ Verblijven duren drie of vier nachten, lang genoeg om echt even los te komen van je mobiel en je ongezonde gewoontes te doorbreken.

Ook zin om een paar dagen tot rust te komen? Kies hier je cabin.

