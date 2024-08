Voor meer rust en ruimte in je hoofd: dit zijn de Flow Agenda en Scheurkalender 2025

Voor rust en ruimte in je hoofd: de Flow Agenda en de Flow Slow Down Scheurkalender 2025 zijn er! Om elke dag even te vertragen en stil te staan bij alles wat je wél hebt.

Ben je ook toe aan rust in dat soms best wel chaotische leven? Een verhelderend inzicht voelt soms als een frisse douche voor je brein. Vooral als je hoofd overloopt met alles wat je nog moet doen. De Flow Agenda en de Flow Slow Down Scheurkalender zijn er om je te helpen.

Flow Agenda 2025

Naast agenda is ie ook een notebook – met links de weekindeling en rechts ruimte voor notities en ideeën. Onderaan is er plek om je woord, inzicht of quote van de week in te vullen, om je to don’t lijstje te noteren en wat er die week goed (of minder goed) ging.

Achterin vind je een handige pocketenvelop met daarin extra:

Ansichtkaarten

Stickers

Een mini notebook voor je (boodschappen)lijstjes

En tekstballonkaartjes met mooie quotes.

De agenda heeft een zachte kaft, lint-bladwijzer en een elastische sluiting.

De agenda heeft een zachte kaft, lint-bladwijzer en een elastische sluiting.

365 dagen inspiratie

Voor de Slow Down Scheurkalender verzamelden we 365 inzichten en weetjes, sudoku’s en illustraties, quotes en inspiratie. Dat maakt ‘m zo fijn: je kunt rustig lezen of even gaan zitten om te puzzelen, een paar minuten naar een mooie illustratie kijken of inspiratie opdoen voor een haalbaar ‘feelgoodmoment’.

Bestel de nieuwe Flow Slow Down Scheurkalender hier zonder verzendkosten.

