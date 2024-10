Het roer om: de verlegen Merel (23) trekt in haar busje door Europa als straatmuzikant

Behoefte aan even totaal iets anders? Merel de Leur besloot met haar camper, James genaamd, rond te gaan trekken. Om alles te kunnen betalen, geeft ze op de plekken waar ze komt straatoptredens.

Gepubliceerd op 22 oktober 2024

Wat ben je aan het doen?

“Ik sta op het punt naar Frankrijk te vertrekken met James, mijn oldtimerbusje. Ik trek langs markten en treed op straat op met mijn piano en popliedjes, van The Beatles en Leonard Cohen tot Adele. Op deze manier financier ik mijn reis en ontmoet ik interessante mensen. Eigenlijk wilde ik naar Engeland. Maar toen ik op weg daarnaartoe door Frankrijk reed, vond ik alles zo prettig: de mensen, de mooie stadjes, het weer… Ik kom er nu steeds terug.”

Hoe begon dit avontuur?

“Al toen ik zestien was, kocht ik James. Ik ben altijd gek geweest op oldtimers, met hun vormen en kleuren maken ze me heel blij. Ook het idee om zo te reizen ontstond al vroeg. Ik kom uit een muzikale familie. Mijn liefde voor muziek begon klassiek, met Die Zauberflöte van Mozart. Op mijn tiende ging ik eigen liedjes schrijven en toen ik elf was, maakte ik zelf een cd waar ik er honderd van brandde. De afgelopen jaren nam ik nog twee albums op die ik op straat verkoop: een met eigen nummers en een met covers.”

Wat trekt je aan in zo reizen?

“Spelen mag niet overal, vaak heb je een vergunning nodig. Dus als ik ergens mag optreden, blijf ik meestal een paar weken. Dan word je even onderdeel van zo’n plek. Het contact met de bewoners vind ik het leukst. Heel indrukwekkend zijn de ontmoetingen met thuislozen die hun bestaan op straat hebben opgebouwd. Het is hartverwarmend om te zien hoe ze terugkomen om naar mijn muziek te luisteren. Juist de mensen die het minst hebben, zijn vaak ongelooflijk vrijgevig. Niet alleen in materieel opzicht, maar in warmte en vriendelijkheid.”

Wat leert reizen je over jezelf?

“Ik ben niet zo’n durfal met optreden of spreken in het openbaar. Dus wat ik doe, is compleet buiten mijn comfortzone. Daarom begin ik altijd met hetzelfde lied: Wind of change van de Scorpions. Zo raak ik mijn zenuwen kwijt. Straatmuziek maken betekent voor mij meer dan alleen het overwinnen van mijn verlegenheid. Het is een kans om mijn passie met de wereld te delen. Mijn muziek helpt me om mijn zelfvertrouwen te vergroten en me te verbinden met de mensen om me heen.”

En na deze trip?

“Muziek zie ik als mijn hobby. Misschien dat ik na deze trip nog één of twee keer op pad ga. Maar ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd en mijn pre-master finance net afgerond. Op dat gebied is nog veel te ontdekken. Mijn tijd met James zal altijd iets bijzonders blijven om op terug te kijken.”

