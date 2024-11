Beginnen met een bullet journal: een fijne en laagdrempelige manier om creatief te zijn

Wil je wel creatief zijn, maar heb je weinig energie of hoofdruimte? Probeer dan eens een bullet journal te beginnen. Dat wordt extra leuk met ons nieuwste Book for Paper Lovers. Dit heb je nodig.

Tekst Bente van de Wouw Fotografie Prophsee Journals/Unsplash

Gepubliceerd op 13 mei 2018 Laatst bewerkt op op 21 november 2024

Met je handen bezig zijn, dus uit je hoofd komen, in de weer met papier en lijstjes maken: door te beginnen met een bullet journal kun je creatief zijn zonder dat het veel hoofdruimte in beslag neemt. Fijn na een lange dag werken of op een rustige ochtend. Dit heb je nodig om te beginnen.

Notebook

Kies een notebook dat bij je past. Het liefst met puntjes, zoals in het originele bullet journal – dan kun je makkelijker rechte lijnen trekken zonder lineaal. Maar misschien heb je liever een blanco boekje of een met ruitjes. De Leuchtturm1917 is geliefd, net als de bullet journals van Moleskine. Een boekje dat je thuis nog hebt liggen, werkt ook prima.

Fineliners

Een potlood en gum zijn handig, net als fineliners in verschillende kleuren. Veel BuJo’ers tippen de Pigma Micron, maar iedere andere fineliner voldoet. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om te schrijven met zwarte of blauwe pen. Je kunt het zo makkelijk of moeilijk maken als je zelf wilt. Dat is het fijne aan een bullet journal.

Pennen en stiften

Hiermee kun je kleurarceringen maken (bijvoorbeeld voor het bijhouden van een moodtracker), of de bladzijdes wat opvrolijken. Probeer uit wat je het fijnst vindt, zoals gel- of brushpennen. Waterverf kan ook, als de pagina’s van je BuJo daar tegen kunnen (het Leuchtturm- en Moleskine-notebook dat we hierboven noemen, is geschikt).

Het Flow Book for Paper Lovers

Om je bullet journal echt van jou te maken, kun je het personaliseren met bijvoorbeeld stempels en stickers, of plak er illustraties en foto’s in. Ook leuk: gedroogde bloemen en masking tape. Ons allernieuwste Flow Book for Paper Lovers is rijkelijk gevuld met inspirerende paper goodies om je creativiteit aan te wakkeren. Zo zitten er briefpapieren in met enveloppen, etiketten, stickers, kaarten, posters en nog veel meer. Dit kun je allemaal gebruiken om je bullet journal te beginnen.

