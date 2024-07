Hobbytip voor de zomer (alleen of met vrienden): zo maak je je eigen tafelloper

Zin in een creatief zomerproject? Illustrator Lydia Ellen tekende een complete tafelloper vol bloemmotieven. Helemaal blanco, zodat jij hem af kunt maken.

Tekst Marissa Koenderink Illustratie Lydia Ellen

Gepubliceerd op 1 juli 2024

Omdat het een lege tafel zo opfleurt. En omdat creatief bezig zijn ook nog eens goed is voor je hoofd. Het maakt je niet alleen meer oplossingsgericht, maar door het bijna meditatief inkleuren krijgt je brein ook een welverdiende pauze.

Je kunt de tafelloper zelf afmaken, maar net zo gezellig is het om de klus samen met vrienden te klaren. Extra handig: hij is makkelijk mee te nemen, dus je kunt er thuis maar net zo goed onderweg mee aan de slag. En als ie dan af is, kun je de recepten uit het Flow Zomerboek gebruiken voor een (vrienden)diner. Inspiratie nodig? Zoek op Pinterest eens op ‘color palette’ voor mooie kleurencombinaties.

Je vindt het Flow Zomerboek in de boekhandel of bestelt ’m in onze webshop.

