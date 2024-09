Sieraden voor je tuin, natuurbehang en meer favorieten voor op je verlanglijst

De natuur in huis halen of je tuin een beetje opleuken? Met deze items maak je het niet alleen gezellig voor jezelf, maar ook voor de bloemen en de beestjes.

Tekst Nina van Hilst Fotografie Chandra Oh/Unsplash

Gepubliceerd op 1 september 2024

Bloempje van papier

Dat verdient een bloemetje! Alleen zonde dat de ontvanger er maar kort plezier van heeft. Het papieren boeket van ontwerper Jurianne Matter is de oplossing. Het DIY-pakket past gewoon door de brievenbus – en daarna is het een kwestie van uitvouwen en de stelen vastmaken. Hier kun je ze bestellen.

De tijd aan de muur

Magnolia’s, pioenen of vogels op je muur: de Britse verffabrikant Little Greene maakte replica’s van Britse behangetjes in landhuizen, monumentale kastelen en hier en daar een cottage. Check de National Trust Papers IV behangcollectie en waan je in een andere eeuw.

Een oase voor de deur

Balkonhovenier Suzanne de Boer vertelde het eerder al in Flow: ook met een balkon op driehoog achter zonder zon kun je veel. In Balkongeluk, het boek dat ze maakte met Friederike Joppen, deelt ze hoe je kleine buitenruimte een plek wordt met geurende bloemen, bloeiende planten en zelfs een minimoestuin die bijen, vogels en vlinders aantrekt.

Druppeltje doen?

Met de zomer in aantocht is het fijn als bijen en hommels even een slokje kunnen drinken. Dit handgemaakte schaaltje van de Australische keramist Bridget Bodenham is een sieraad voor in je tuin. Bestel ‘m hier.

Meer lezen