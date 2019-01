We kijken er elk jaar naar uit: het Flow Book for Paper Lovers. Wat is het precies en wat kun je er allemaal mee doen?

Book for Paper Lovers: wat is het?

Een boek zonder tekst, met alleen maar papier en meer dan 300 pagina’s vol paper goodies. Waarvan het de bedoeling is dat je alles uitscheurt en gaat gebruiken. Iedere editie is weer anders en heeft een eigen thema, maar je vindt er altijd briefpapier, stickers en kaartjes, vouwprojecten, posters om op te hangen en schrijf- en inkleurruimte. Dat alles gemaakt door illustratoren van over de hele wereld. De meest recente editie, nummer 6, is een ode aan de natuur en alles daaromheen. Voor ons is de natuur het symbool van rust en ruimte in ons drukke leven, het symbool voor even offline zijn.

Zo wordt het BFPL gemaakt

Al een jaar voordat het boek uitkomt, in het najaar, beginnen we met het bedenken van de inhoud. Astrid, creative director bij Flow: “Het is een leuke puzzel om te maken. We beginnen extra vroeg zodat we samen met de afdeling drukwerk alles goed uit kunnen zoeken. Die pop-up, kan dat? Vloeipapier, kunnen ze dat bij de drukker in China binden? En een slinger met een echt draadje, kunnen we dat betalen? Beetje bij beetje krijgt het boek dan vorm. We werken altijd samen met vier hoofddesigners, die printjes, losse elementen en illustraties maken. Voor het Flow Book for Paper Lovers 6 zijn dat Jennifer Bouron (Frankrijk), Marenthe Otten (Nederland), Agnes Loonstra (Nederland) en Dinara Mirtalipova (Verenigde Staten). Los van deze vier werken er per editie zeker twintig tot dertig illustratoren aan alle paper goodies in het boek.

En zo ziet het eruit

Benieuwd hoe zo’n boek vol papier er nou uitziet? Van de laatste drie edities maakten we een video waarin we door het Flow Book for Paper Lovers bladeren:

Op Instagram plaatsen Flow-lezers vaak foto’s van projecten die ze gemaakt hebben met de goodies uit het Book for Paper Lovers. Voor editie 5 maakten we een blog over de creaties die we online tegenkwamen. Voor editie 6 maakten we ook twee tutorials: je eigen vouwdoosje maken en het vouwen van een cadeauzakje.