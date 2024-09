Waarom aardbeien het nieuwe superfood zijn

Aardbeien: typisch zomerfruit, maar eigenlijk zou je er goed aan doen om ze het hele jaar door te eten, blijkt uit onderzoek. Dit is waarom.

Tekst Julia Houtermans

Gepubliceerd op 20 september 2024

Ben je ook aardbeienfan? En baal je wat dat betreft als de zomer weer voorbij is? Misschien wordt het tijd om er het hele jaar door van te genieten. Ze zijn namelijk op allerlei manieren goed voor je gezondheid, blijkt uit onderzoek.

De voordelen op een rij

Aardbeien hebben drie grote voordelen, als het om je gezondheid gaat.

Het vezelgehalte in aardbeien remt de pieken in je bloedsuikerspiegel. Wat van pas komt bij diabetes, en het voorkomen ervan. De antioxidanten in aardbeien zouden het risico verkleinen op hart- en vaatziekten. Aardbeien zijn rijk aan kalium en mineralen, waarvan bekend is dat ze je bloeddruk verlagen.

Het kroontje

Dan nog een tip voor iedereen die het kroontje van de aardbei er meteen afhaalt: je kunt het voortaan ook gewoon in een keer mee opeten, want die kleine groene blaadjes bevatten ook vitaminen. Het is een voorbeeld van een gewoonte die we hebben aangeleerd, die we ook weer af kunnen leren. Een aardbei met kroontje is ook prima te doen, en geeft misschien zelfs een extra bite.

Het is geen levensveranderend inzicht misschien, maar wel goed om te beseffen, als je weet dat hart- en vaatziekten wereldwijd steeds meer toenemen. Alle kleine beetjes helpen. Of beter: alle kleine aardbeitjes helpen.

