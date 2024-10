Dit hebben onbeschikbare mannen en mobieltjes met elkaar gemeen (en zo laat je beide wat meer los)

Eindeloos op je telefoon scrollen en onbeschikbare mannen hebben een overeenkomst. Creative director Irene legt uit hoe deze onderwerpen met elkaar verbonden zijn. De verhalen lees je in Flow 9.

Tekst Irene Smit Fotografie Everton Vila/Unsplash

Gepubliceerd op 18 oktober 2024



Sommige verhalen lijken op het eerste gezicht niets met elkaar gemeen te hebben, maar gaan eigenlijk over hetzelfde. Dat viel me op toen ik de stukken las van Annemiek Leclaire en Grete Simkuté in Flow 9. Annemiek wilde vaker offline zijn en Grete viel steeds op emotioneel onbeschikbare mannen. Ik dacht: eigenlijk zijn mobieltjes ook een soort emotioneel onbeschikbare mannen. Ze vreten tijd, ze slurpen energie, ze geven je een slecht gevoel over jezelf en eigenlijk is alle tijd die je eraan besteedt zonde.

Onbereikbare beloftes

Waarom zijn zowel onbeschikbare mannen als mobieltjes dan toch zo aantrekkelijk? Na wat soul-­searching kwam ik tot de conclusie dat ze allebei iets heel verleidelijks beloven: dat het volgende moment wél fijn wordt, dat er iets moois in het verschiet ligt, dat er een ander leven is dat je ook zou kunnen leiden. Al blijf je in beide gevallen met een naar gevoel achter, toch begin je er vaak weer aan omdat er nou eenmaal iets verslavends in zit. Je lekker voelen met die onbereikbare man en op zoek gaan naar zo’n volgend fijn moment: iets soortgelijks kun je ook hebben als je aan het scrollen bent.

Nieuw patroon

Pas toen ik een paar jaar geleden een emotioneel beschikbare man leerde kennen die zelf in balans was, begreep ik hoe ik mezelf al die jaren tekort had gedaan. Hoe eenzaam relaties zijn waarin je elkaar emotioneel niet bereikt. Inmiddels is het me gelukt om dat patroon van verkeerde mannen te doorbreken (yeah!) en ben ik trots op mijn gezonde relatie waarbij het niet gaat om drama, aantrekken & afstoten en ingewikkelde zoektochten naar de krochten van andermans ziel.

Nu die socialmediaverslaving nog aanpakken. Misschien werken de tips uit het verhaal over de liefde daar ook wel voor. Klinisch psycholoog Ronald J. Frederick raadt aan om vaker stil te staan bij wat je voelt, en je dan af te vragen: wat gaat er door me heen? Als ik dat doe tijdens het scrollen, lukt het me misschien beter om dat mobieltje links te laten liggen. Daarin zit eigenlijk pas echt een mooie belofte: dat ik straks weer de baas ben over mijn eigen tijd en gedachten.

