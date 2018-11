Aaf’s guilty pleasures

Filosoferen over het jasje van Kate Middleton of de nervous breakdown van Kanye West: Aaf Brandt Corstius kan er zomaar blij van worden. In Flow 7 deelt ze vijf guilty pleasures, waaronder het bijhouden van de Daily Mail.

Het is dat ik mijn beroep als excuus heb, anders zou ik niet durven toegeven dat ik wekelijks de entertainment-afdeling van de Daily Mail tot op het bot uitpluis. Dat moet, dat moet, want ik schrijf een sterrenrubriek voor de Volkskrant, en daarom moet ik er exact van op de hoogte zijn dat Demi Lovato haar gipsbeen heeft laten versieren met diamanten, dat Kim Kardashian zonder beha op een mode-event is verschenen, dat Courtney Love de ex-vrouw van de man van haar dochter (ja, het is niet eenvoudig) heeft gestalkt en daarvoor is veroordeeld, en dat Kanye West alweer op de rand van een nervous breakdown balanceert.

De showbizzafdeling van die toch al zeer boulevardeske krant is het ranzigste afvoerputje van de journalistiek, maar wel, tja: goed. In zijn soort. Bij de Mail is er echt niets wat ze niet uitzoeken en uitpluizen. Voorbeeld: bij het huwelijk van Meghan en prins Harry vond iedereen het zo sympathiek dat Kate een outfit droeg die ze al eerder gedragen had, maar de roddelredacteur van Mail komt er dan achter dat haar jasje wél nieuw gekocht was. De details! Het vakmanschap! De toewijding waarmee die mensen hun werk doen!

Lees ook: Ik kan altijd nog-gevoel

Ook analyseren de redacteuren Insta-foto’s van sterren, rapporteren ze over kleine haarkleurveranderingen van celebs, checken ze wie wel of niet een ring om z’n vinger draagt na een mogelijke dramatic break-up en houden ze nauwlettend in de gaten wat een ieders relatiestatus is op Facebook. En ik mag dat allemaal tot me nemen. Gratis. En zonder dat iemand het merkt.

Al moet ik toegeven dat ik, als ik de site van de Mail in een café zit te spellen, weleens snel het andere venster met die openstaande serieuze krant aanklik. Want ergens schaam ik me voor alle nipplegates en boob mishaps en cellulitiscollages die ik wellustig op mijn laptop voorbij laat komen.

Lees de andere guilty pleasures van Aaf in ons extra dikke jubileumnummer.

Tekst Aaf Brandt Corstius Illustraties Ruby Taylor