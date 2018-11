Kijktip: ‘Jane’

Op de redactie wisselen we vaak Netflix-tips uit voor films of documentaires die ons zijn bijgebleven. Een ervan is Jane, waarin de jonge Jane Goodall in de jaren zestig baanbrekend onderzoek doet naar apen in Tanzania.

In 1962 wordt de Britse Jane door archeoloog Louis Leakey naar Afrika gestuurd om het gedrag van apen te bestuderen. Ze is pas 26 en heeft geen academische achtergrond of ervaring, maar Janes liefde voor dieren, haar wens om tussen het wild te leven én haar open geest zijn voor Leaky overtuigend genoeg om haar de opdracht te geven. En zo wordt Jane de eerste onderzoeker naar apengedrag in het wild.

Lang leek het erop dat het filmmateriaal, geschoten door de Nederlandse natuurfilmer Hugo van Lawick, voorgoed was verdwenen. Maar in 2014 dook het materiaal (in totaal zo’n honderd uur) toch nog op in de archieven van National Geopgraphic. Filmregisseur Brett Morgen kreeg de opdracht er een film van te maken. Jane, inmiddels 83 jaar, gaf zelf commentaar bij de beelden. De film won veel prijzen, waaronder 2 Emmy’s. Je kunt ‘m bekijken via Netflix.