Het ochtendritueel van: Kelly

Flow vraagt lezers naar hun ochtendrituelen. Of die nou lang of kort, bijzonder of heel alledaags zijn; een ritueel is een ritueel. Hoe heeft dat wat je in de ochtend doet invloed op de rest van je dag? Welke gewoontes zijn zo prettig dat je ze elke dag wilt herhalen? Vandaag vragen we het Kelly. Het bijzondere van Kelly’s ochtendritueel is dat ze het elke dag vastlegt en met duizenden kijkers deelt.

Hoe ziet jouw ochtendritueel eruit? “De standaard dingen die ik doe na het wakker worden zijn: mijn oogmasker afzetten, de gordijnen op een kier schuiven voor wat licht, douchen, mijn skincare routine, aankleden, en meestal doe ik daarna make-up en parfum op. Vervolgens doe ik de gordijnen volledig open, drink ik een glas water (#watercheck!), maak ik een ontbijtje en zet ik een kop thee. Ik kijk elke ochtend het nieuws of een nieuwe vlog op YouTube en terwijl ik dat doe, eet ik mijn ontbijt op. Wat ik ook probeer is mijn bed, zithoek en keuken netjes maken. Daarna kan ik aan de slag achter mijn bureau, tenzij ik afspraken buiten de deur heb. Er zijn ook een paar extra dingen die ik af en toe probeer te doen. Zo maak ik elke week een weekplanning in mijn bullet journal en volg ik iedere woensdagochtend een yogales. De week voor mijn PMS week doe ik elke ochtend dertig minuten lichttherapie tijdens mijn ontbijt.”

Hoe is dit ochtendritueel ontstaan? “Ik kijk al jaren graag naar Japanse en Koreaanse vloggers die hun ochtend- en avondrituelen delen; dat is zo heerlijk rustgevend om naar te kijken. Een tijdje geleden ontdekte ik dat ochtendrituelen op TikTok ook een ding zijn. Door naar die korte video’s van de rituelen van anderen te kijken, raakte ik geïnspireerd om zelf ook bewuster en rustiger aan mijn dag te beginnen. Ook merkte ik dat ik eigenlijk al jarenlang mij vaker níet dan wél goed voelde. Bijna tien jaar geleden heb ik de diagnose ADHD gekregen, maar daar heb ik nooit heel veel aandacht aan besteed. Omdat ik er zo klaar mee was om me te vaak niet goed te voelen, heb ik besloten om mijn diagnose toch iets serieuzer te nemen. In januari ben ik begonnen met medicatie en cognitieve gedragstherapie. Eén van de grootste thema’s in die therapie was: routine. Mijn specifieke doel werd het vinden van een ochtendroutine die bij mij past. Als stok achter de deur, en om het voor mezelf leuker te maken, begon ik mijn ochtendritueel vast te leggen in video’s op TikTok, die dus ook door anderen bekeken konden worden. Tegenwoordig maak ik bijna dagelijks zo’n video.”

Wat brengt je ochtendritueel jou?

“Voorheen waren mijn ochtenden gehaast, at ik zelden een ontbijt en voelde ik me vaak erg chagrijnig. Door rustiger op te starten en de tijd voor mezelf te nemen ben ik vrolijker, kalmer en productiever gedurende de dag. Ook geeft mijn ochtendritueel me een gevoel van trots: er zijn al een paar dingen gelukt vandaag. Die succeservaring geeft me een positieve trend om door te trekken naar de rest van de dag.

Ik kan echt zeggen dat ik me veel beter voel dan een tijdje geleden. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan mijn ochtendritueel, maar ook aan de therapie die ik volgde en de medicatie die ik gebruik. De therapie is inmiddels klaar, de medicatie gebruik af en toe. Ik zie dat als hulpmiddel voor dat wat je uiteindelijk toch zelf moet doen; zoals een ochtendroutine volhouden.”

Wat voor reacties krijg je op het delen van je ochtendritueel?

“Op TikTok krijg ik heel mooie, lieve en leuke reacties op de video’s. Ik had niet verwacht dat het zo ‘goed’ zou lopen eigenlijk. Mensen raken geïnspireerd om ook een ochtendroutine te beginnen of die aan te passen. Ik krijg zelfs weleens reacties waarin mensen vertellen dat ze zich nu beter voelen, en één meisje gaf zelfs een keer aan dat ze beter presteerde op school. Dit doet mij heel erg goed, want ik gun het iedereen om zich beter te voelen door een fijne start van de dag. Ook omdat ik het mezelf jaren geleden al zo had gegund.”

Tekst Merel Wildschut Fotografie Kelly van de Sande