Waarom small talk zo belangrijk is

Even kletsen over het weer, geplande vakanties of hoe je weekend was. Praten over koetjes en kalfjes vinden we soms lastig of gewoon vervelend. Toch heeft small talk een belangrijke functie.

Juist door te praten over de alledaagse dingen die in eerste instantie wat nutteloos lijken, leer je iemand op bijvoorbeeld een feestje beter kennen. Je leert meer over zijn of haar visie op deze kleine dingen, en ontdekt daardoor meer over de persoon die erachter schuilt. Praat iemand makkelijk over zijn gevoel of juist niet, en waar wordt de ander gelukkig van in het leven? Juist door die kleine gesprekjes kom je op een luchtige manier achter de normen en waarden van je gesprekspartner.

Zo kun je small talk zien als opstapje naar een dieper gesprek: na het bespreken van het alledaagse weet je welke grotere onderwerpen je kunt aansnijden voor een goed gesprek. The School of Life legt het uit in een filmpje. Zo nutteloos is small talk uiteindelijk dus niet. Vind je het lastig om een onderwerp aan te snijden tijdens het kletsen? Probeer deze vragen eens.

Zo begin je een luchtig gesprek

Vraag naar iemands plannen in bijvoorbeeld het weekend of een opkomende vakantie. Of vraag je gesprekspartner naar zijn favoriete hobby’s. Je kunt ook vragen of hij of zij een sport beoefend en zo ja, welke. Vragen als ‘hoe was je dag’ of ‘hoe was je werk’ werken ook altijd goed als begin van een gesprek.

Fotografie Adam Freeman/Unsplash.com