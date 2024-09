3 fijne boeken die bijna uitkomen (oktober 2024)

Marije van der Haar is coördinerend eindredacteur van Flow en veellezer. Ze zit in een leesclub en staat iedere ochtend eerder op om tijd te maken voor een (luister)boek. Hier tipt ze persoonlijke pareltjes die haar zijn bijgebleven of waar ze zich op verheugt. Deze keer: drie boeken die in oktober 2024 verschijnen.

Tekst Marije van der Haar Handlettering Femme ter Haar

Gepubliceerd op 28 september 2024

1. De sprong

Op de redactie krijg ik heel wat boeken en persberichten binnen, en sommige springen er meteen uit. De sprong is er een van: het heeft een omslag waar ik naar blijf kijken. De schrijver, Maria Stepanova, is in Rusland een voorvechter van de vrijheid van meningsuiting. Haar roman gaat over de Russische schrijver M., die op weg is naar een festival in Denemarken om een lezing te geven. Maar dat gaat zomaar niet: treinen rijden niet, haar telefoon is leeg, haar oplader is kwijt en eenmaal ter plekke wacht niemand op haar. Wat nu? Gek genoeg voelt ze vooral opluchting. Niemand weet waar ze is, ze heeft eindelijk de kans om volledig van de radar te verdwijnen. Dwalend door de stad komt ze terecht bij een circus, waar ze mee mag doen met de act van het doorgezaagde meisje. Betekent M.’s sprong bevrijding of ontkenning?

De sprong van Maria Stepanova (vertaling Jan Robert Braat) verschijnt op 17 oktober 2024 bij De Bezige Bij.

2. De gentleman uit Peru

Wie was er niet onder de indruk van Call me by your name, de roman van André Aciman en de gelijknamige verfilming? Ik kan me de broeierige Italiaanse zomersfeer in elk geval nog zo voor de geest halen, en een perzik zal nooit meer hetzelfde zijn. De gentleman uit Peru draait wederom om de liefde (altijd goed) en heeft het dezelfde zomerse elementen: eindeloze lunches, diepe gesprekken, wijn all over the place, wandelingen door het Italiaanse landschap en zwoele zomeravonden. Die sfeer kunnen we nu de herst is ingetreden wel gebruiken. Het verhaal speelt zich af aan de Amalfikust, waar een groep vrienden op het terras van een luxe hotel wacht totdat hun zeiljacht is gerepareerd. Elke avond zit er een mysterieuze man van rond de zestig naast hun met een glas wijn, een notitieboekje en een sigaret. Zijn verhaal verandert alles voor een van de vrienden.

De gentleman uit Peru (vertaling Peter Abelsen) verschijnt op 18 oktober 2024 bij Ambo|Anthos.

3. Hafni zegt

De Deense Helle Helle is zo’n schrijver van wie ik al heel lang graag iets wil lezen. In een recensie op Hebban las ik dat ze een meester is in het beschrijven van de absurditeit van het alledaagse – iets waar ik erg van hou. De structuur van deze roman is origineel: Hafni belt de verteller om te zeggen dat ze gaat scheiden, en vervolgens is alleen deze vrouwelijke verteller aan het woord. Ze viert de scheiding met een zelfbenoemde ‘smørrebrødtournee’ die begint in Roskilde en zal eindigen in Gråsten, waar ze wil aanschuiven aan de beroemde Zuid-Jutlandse koffietafel. De tournee die eigenlijk een week zou duren, loopt uit naar bijna een maand. Hafni zegt over wat er onderweg allemaal is misgegaan: “Ik wil mezelf niet zijn. Ik wil mezelf veranderen.” Een roman over leven, vervreemding, vrijheid en schaamte.

Hafni zegt van Helle Helle (vertaling Kor de Vries) verschijnt op 29 oktober 2024 bij Querido.

Meer lezen