Begin je altijd gestrest aan de vakantie? Probeer dít eens

Een extra uurtje maken om een opdracht af te ronden, toch nog even die meeting inplannen met een collega en ongetwijfeld nog dertig andere klusjes die om je aandacht vragen voor de vakantie. Wil je uitgerust op reis? Dan is er één magisch woord dat je gaat helpen.

Tekst Sterre van Leer/Psychologie Magazine Fotografie Thom Milkovic/Unsplash

Gepubliceerd op 5 augustus 2024

Begin op tijd met nee zeggen

Je gaat met vakantie; dat wil niet zeggen dat je je vooraf uit de naad moet werken. Neem in de weken voor je vakantie geen nieuwe, grote klussen meer aan als je ze niet op tijd kunt afronden. Dat klinkt eng, maar mensen die nee durven zeggen, winnen uiteindelijk meer respect bij hun collega’s, toont Harvard-onderzoek aan.

Doe alsof je eerder weggaat

Ontspannen vóór vertrek vermindert de kans dat je ziek wordt zodra je rust neemt – een treurig bijeffect van stress. Professional organizer Manita Overweg: ‘Doe alsof je twee dagen voor je laatste werkdag al weg bent, zodat je de laatste dagen hebt voor opruimen en afronden.’ Nog beter: neem die laatste dag echt vrij.

Geef jezelf opstarttijd cadeau

Stel op je computer een out-of­office-reply in voor de tijd dat je weg bent. Doe jezelf een plezier, en zet de datum waarop je toezegt weer e-mails te beantwoorden pas een dag of twee na je thuiskomst. Zo kun je straks net zo ontspannen beginnen als je bent weggegaan.

Maak geen nachtwerk van het inpakken

Manita Overweg: ‘Veel vertrekstress gaat over de zorg of alles wel in die koffer zit. Maar “alles bij je hebben” is niet wezenlijk belangrijk.’ Een extra shirtje of een tube tandpasta zijn in ieder stoffig dorpswinkeltje te krijgen. Wél belangrijk: zijn alle paspoorten nog geldig? Heb je belangrijke medicijnen ingepakt? Zorgt er iemand voor de poes en voor de planten?

Laat je werk écht thuis

Coach Joe Robinson, auteur van Work to Live. The guide to getting a life: ‘Beslis actief wat je wilt thuislaten voordat je inpakt. Dat helpt om in een ontspannen mindset te komen. De mobiele telefoon, laptop, de inlogcode van je werkmail, prestatiedrang, werkstress, gedachten aan de baas – maak er een unpacking list van, en vergeet ze voor de duur van de vakantie. Die zorgen kunnen heus wel drie weken zonder je.’

Dit artikel verscheen eerder op Psychologie Magazine.

