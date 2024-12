Beginnen met weven: Dit is hoe je jouw eerste project start

Het oude ambacht duikt veelvuldig op in mode en design. Ook weven is weer populair. Wil jij zelf ook beginnen met weven? Wij laten je stap voor stap zien hoe je een sjaal of (wand)kleed maakt.

Tekst Paulien van Diepen Illustratie Deborah van der Schaaf

Gepubliceerd 1 augustus 2019, laatst bewerkt op 3 december 2024

Wat heb je nodig als je wilt beginnen met weven?

Om te beginnen met weven heb je een aantal basismaterialen nodig. Dit klinkt misschien als een volle boodschappenlijst. En dat voordat je nog zelfs maar begonnen bent. Maar laat je er niet door afschrikken. Je kunt ook overwegen om een weefpakket voor beginners aan te schaffen. Deze pakketten bevatten meestal alle benodigdheden om te beginnen met weven, inclusief instructies en patronen. Dit kan handig zijn als je net begint met weven.

Ben je toch benieuwd wat je nodigt hebt en waar je het voor gebruikt? Dan zijn dit de belangrijkste benodigdheden:

Weefraam. Dit is de basis van je weefproject. Het is verkrijgbaar in verschillende vormen en maten; van rond tot vierkant en uitschuifbaar. Kies voor een formaat dat past bij het project dat je wilt maken. Heb je geen weefraam? Dan kun je ook een stuk karton gebruiken waar je aan de zijkanten kleine stukjes in knipt (zie de illustratie met instructies verderop in het artikel).

Kettingdraad. Zo noem je het garen dat je verticaal op het weefraam spant. Het dient als basis voor je weefwerk. Het is belangrijk om een sterk garen te kiezen, zoals katoen, omdat dit de spanning tijdens het weven moet kunnen houden. Wanneer je een stuk karton als weefraam gebruikt, is het belangrijk dat je het kettingdraad met tape vastmaakt.

Weefnaalden. Deze naalden zijn speciaal ontworpen om garen door de kettingdraden te weven. Ze zijn vooral handig voor het maken van vlechten en verfijnde motieven.

Garen om mee te weven. Dit is het garen waarmee je horizontaal tussen de kettingdraden weeft. Je kunt uiteenlopende soorten garen gebruiken, van dik tot dun, om verschillende texturen en effecten te creëren. Kies garen die passen bij jouw stijl en project.

Schaar. Om garen mee af te knippen.

Weefkam. Hiermee druk je de geweven draden aan om zo een strak weefwerk te maken. Beginners gebruiken meestal een houten weefkam.

Naast deze basismaterialen kunnen ook de volgende hulpmiddelen van pas komen:

Keerkam. Die zit meestal inbegrepen bij een weefraam en wordt gebruikt om kettingdraden snel te kunnen wisselen.

Steeklatten. Deze dienen om je weefwerk strak te houden en zijn vooral handig bij grotere projecten.

Meetlat. Waarmee je de breedte van je weefwerk bepaalt.

Potlood en papier. Om je ontwerp eerst te tekenen.

Wolnaalden. Daarmee werk je losse draadjes weg.

Beginnen met weven: je eerste project

Een van de beste manieren om te leren, is door simpelweg meteen aan de slag te gaan. Begin met een eenvoudig project, zoals een sjaal of een placemat. Dit zal je helpen om de basisprincipes van het weven onder de knie te krijgen. Vergeet niet dat oefening kunst baart, dus wees niet bang om te experimenteren. Hieronder leggen we je stap voor stap uit hoe je begint met weven:

Weefraam opspannen

Om te beginnen met weven, moet je eerst je weefraam opspannen met kettingdraad. Dat vormt de basis voor je weefwerk. Je kunt kiezen hoe fijn je wilt weven door 1, 2 of 4 kettingdraden per inkeping te gebruiken. Hoe meer draden per inkeping, hoe sterker en gedetailleerder je project. De basissteek

Nadat je weefraam opgespannen is, begin je met de eerste paar rijen. Deze gebruik je om te controleren of alles goed staat. Die rijen vormen de basis voor ingewikkeldere steken. Vervolgens kun je beginnen met de basissteek, waarbij je de inslagdraad afwisselend over en onder de kettingdraden weeft. Met een keerkam is dit makkelijker, omdat die de draden optilt. Voeg een andere kleur toe

Je kunt een patroon maken door verschillende kleuren te gebruiken. Je knoopt hiervoor een nieuwe kleur draad aan de oude en gaat vervolgens weer verder met de basissteek. Je project van het weefraam afhalen

Ben je tevreden? Dan kun je je werk van het karton of het weefraam afhalen. Wanneer je karton gebruikt, maak dan het tape los en trek een voor een aan alle lussen van het kettingdraad om je project vast te maken. In de illustratie hierboven, kun je zien hoe je dit doet. Losse draden wegwerken

Heb je nog losse draden? Maak hier dan een knoop in en knip de uiteindes af. Et voilà! Jouw eerste project is klaar voor gebruik.

Of je nu een sjaal, een tapijt of een kunstwerk wilt maken, er is van alles mogelijk met weven. Onthoud wel dat weven veel tijd vereist. Probeer niet te haasten en voer alles stap voor stap uit.

Heb je inspiratie nodig of wil je nieuwe technieken leren? Kijk dan ook wat anderen doen. Sluit je bijvoorbeeld aan bij een lokale weefgroep of volg online tutorials. Wees creatief door te experimenteren met verschillende kleuren, patronen en materialen.

