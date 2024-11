Macramé voor beginners: zo krijg je het onder de knie

Vind je het leuk om iets bijzonders te maken voor in je huis? De creatieve knooptechniek macramé biedt daarvoor veel mogelijkheden, van wanddecoraties tot plantenhangers. Het is makkelijk te leren en ook nog ontspannend om te doen. Hoe je start met macramé voor beginners? Dat leggen wij je uit.

Tekst Paulien van Diepen Fotografie Anastasiia-Krivenok / Getty-Images

Gepubliceerd op 19 februari 2021, laatst bewerkt op 19 november 2024

Macramé is een handwerktechniek waarbij je patronen maakt door meerdere draden aan elkaar te knopen. Door verschillende knopen en/of kleuren touw te gebruiken, kun je allerlei patronen maken. Het is een oude kunstvorm die zijn oorsprong vindt in de 13e eeuw. Tegenwoordig zie je het weer veel en wordt het vaak gebruikt om decoratie voor in huis te maken.

Voordat je kunt starten, heb je een aantal materialen nodig. Hier is een lijst van wat je nodig hebt:

Touw. Ga voor macramétouw of katoen en kies dit met zorg uit. Het garen bepaalt namelijk de uitstraling van je project. Voor de meeste projecten kun je een touw van ongeveer 3-5 mm dik gebruiken. Voor sieraden wordt vaak dunner garen gebruikt van 1 tot 2 mm dik. In patronen wordt meestal aangegeven hoeveel touwen van welke lengte je nodig hebt en welke dikte touw nodig is.

Een ring of stok. Dit is de basis voor je macramé project. Je kunt de stok bijvoorbeeld aan een (verstelbaar) kledingrek ophangen en met S-haken of met touwtjes vastbinden. Een andere optie is om de stok vast te zetten op haken aan een muur, deur of stoel.

Schaar. Een schaar is nodig om het touw op de juiste lengte te knippen. Met een goede, scherpe, schaar kan je het touw recht af knippen. Onze tip is om te investeren in een goede stofschaar en deze ook alleen te gebruiken om garen en stof te knippen, zo blijft de schaar scherp.

Meetlint. Voor het afmeten van de juiste lengtes van het touw. Dit is onmisbaar omdat je heel precies moet afmeten hoelang je draden moeten zijn.