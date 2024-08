Duurzaam dilemma: alleen nog kleding kopen als iets stuk is? Of gewoon shoppen wanneer je zin hebt? Zo vind je een goede middenweg

Die ene trui kopen of toch kiezen voor duurzaam en even geen kleding aanschaffen? Het is een duurzaam dilemma. Zo vind je een middenweg.

Wat je aantrekt, is (voor de meeste mensen) geen puur praktische kwestie. Bij het bedenken van leuke outfits komt creativiteit kijken, het is een manier om je ‘eigenheid’ visueel vorm te geven. Nieuwe kleding kopen kan daarnaast een leuke, soms zelfs verslavende bezigheid zijn – geholpen door de dopamine die vrijkomt in onze hersenen wanneer ons oog iets moois ziet hangen. Plus de fijne boost die ons zelfvertrouwen krijgt als we een nieuw kledingstuk aan hebben.

Tegelijkertijd weten we dat de kledingindustrie de op één na vervuilendste industrie ter wereld is (na de fossiele sector). Vervuilender nog dan de luchtvaart dus, en er worden ook nog eens een heleboel mensen in uitgebuit. Dat maakt het een lastig thema. Moeten we uit morele overwegingen een soort praktische benadering van onze kledingkast nastreven, waarin we alleen nog nieuwe schoenen aanschaffen als onze oude kapot zijn?

Duurzaam én kleding

Volgens de Britse modejournalist Lauren Bravo, schrijver van het boek How to break up with fast fashion, hoeft het niet zo radicaal. “Ja, natuurlijk is stoppen met shoppen ‘voor de lol’ het beste voor het milieu, maar erg realistisch is dat niet,” zegt Bravo. Beter dan proberen het helemaal perfect te doen, is het volgens haar om wat meer na te denken over de signalen die je geeft met je koopgedrag.

“Als iedereen tweedehands zou kopen, maakt dat bijvoorbeeld al enorm veel uit.” En dat gebeurt al steeds vaker. Verwacht wordt dat de markt voor tweedehandskleding de markt voor nieuwe kleding in de komende vijf jaar zal inhalen, vertelt ze. Tegelijkertijd kan het gemak waarmee we goedkope tweedehandsspullen aanschaffen – via apps als Vinted – er ook voor zorgen dat we misschien te snel iets kopen. Of dat we dwangmatig de hele dag door jassen scrollen.

Al die spullen moeten ook weer bij jou bezorgd worden, wat ook weer impact heeft. “Er zijn meer manieren om plezier uit kleren te halen,” zegt Bravo. “Kledingruil met vriendinnen bijvoorbeeld. Of haal eens een avondje al je kleren uit je kast, met het doel nieuwe combinaties te bedenken. De kans is groot dat je erachter komt dat je al heel veel hebt.”

