Zó wordt je eigen zuurdesembrood maken wel heel makkelijk

Omdat er niets boven een zelfgebakken brood gaat. Ingewikkeld? Welnee. Online editor Bente heeft het rap onder de knie met een online cursus zuurdesembrood maken.

Tekst en fotografie Bente van de Wouw

Gepubliceerd op 3 juli 2024

Langzame hobby’s zijn in en ik wil ze allemaal proberen. Het bakken van mijn eigen zuurdesembrood staat hoog op mijn lijst, maar is er nog niet van gekomen omdat het me zo ingewikkeld in de oren klinkt. Ik wil gewoon een simpele formule. Dit + dat – zo = verrukkelijk brood. Maar internet maakt het onnodig ingewikkeld. Iedere website zegt iets anders en jawel, dan haak ik af.

Totdat ik de Instagrampagina @zuurdesembroodcursus tegenkom van Alicja Cwikla. Zij wilde net als ik een simpele formule voor het maken van zuurdesembrood – zonder fratsen – en vond hem.

Online les broodbakken

Nu leert ze de kunst van het broodbakken aan iedereen die dat wil. Daarvoor hoef je niet naar een afgelegen provincie af te reizen. Je kunt de cursus namelijk gewoon online volgen voor een paar tientjes. Ik besluit het te proberen.

Ze geeft les in hapklare brokken en ik krijg wat ik zoek: kort, simpel, effectief. Je hebt er niet veel ingrediënten voor nodig. Met meel, water en zout zit je goed. Het actief maken van de starter (want die heb je nodig voor het bakken van zuurdesembrood) duurt zes dagen, maar op dag zeven ruikt het in mijn keuken goddelijk.

Hoge verwachtingen heb ik niet, maar het eerste brood dat uit de oven komt, ziet er niet alleen mooi uit, het smaakt ook nog eens goed. Extra leuk is dat je in de cursus ook recepten voor allerlei andere deegwaren vindt, zoals pizzabodems en focaccia.

Nu heb ik er dus een langzame hobby bij.

