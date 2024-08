Zo houd je de seks levend in een lange relatie, DIY teken je vakantie, 7 manieren om nee te zeggen + meer in de nieuwe Flow

Wat betekenen onze rolmodellen voor ons? En wat kun je leren van je minder mooie kanten? Je leest het in Flow 7, de nieuwe editie die nu in de (fysieke en online) winkels ligt. Extra bij dit nummer: rolmodelpoppen om aan te kleden en een tekenschrift met vakjes.

General managing editor Maaike Beekers: “We zomeren nog even door in augustus! We kijken rond in een uitbundig Deens huis met veel zongeel en bladgroen, waardoor het voelt alsof je er zo de zomer binnenloopt. Karine Hoenderdos schreef over musea die je geest voeden, als kleine oases. Er is een zomers recept uit De bijbel van de Spaanse keuken. En correspondent Merijn de Boer vertelt over de hamam­cultuur in Tunesië, waar hij woont – en wat al dat gebadder je kan brengen.

Over badderen gesproken: er is een aandoenlijke beeld­reportage met zwemmers in ouderwets badpak – van de Argentijnse schilder Daniel García, die daarvoor inspiratie opdeed in het buurtzwembad. Eenmaal in de stemming kun je aan de slag met het tekenen van je vakantie, zoals collega Caroline oppert in een aanstekelijk verhaal. We doen er meteen een DIY zwembadtekenen bij van illustrator Deborah van der Schaaf, ter inspiratie.

Nu zou Flow Flow niet zijn als we geen handvatten zouden bieden voor de lastige dingen. Daarom ook een artikel over schaduwwerk, waarbij je de minder mooie kanten van jezelf leert omarmen. Want het kan niet alleen maar zomeren in het leven: zonder schaduw geen zonneschijn.”

Vrouwelijk voorbeeld?

Gelukkig zijn er steeds meer vrouwelijke rolmodellen om ons aan op te trekken. Maar wat is eigenlijk het belang van zo’n voorbeeld, vraagt journalist Maartje Laterveer zich af. “You can’t be what you can’t see, is een gevleugelde uitspraak van de zwarte Amerikaanse activist Marian Wright Edelman, die vaak aangehaald wordt om het belang van rolmodellen te onderstrepen. Vrouwen hebben voorbeelden nodig om te zien dat ook zij kunnen worden wat ze willen in deze wereld. Mannen ook, maar daarvoor hoeven geen initiatieven te worden opgetuigd – aan mannelijke succesverhalen geen gebrek immers.”

Zo kan ie wel weer: 7 manieren om nee te zeggen.

De 5 favoriete boeken van schrijver Ellen Deckwitz.

Teken je vakantie en kom tot rust.

Interview met Emily Nagoski over hoe je een goed seksleven krijgt en houdt.

Schaduwwerk: zo omarm je je minder mooie kanten.

Het leven van Sinéad O’Connor.

Je huis inrichten als oase met groen en geel.

Acteur Joy Wielkens over omgaan met lastige dingen.

Papieren rolmodelpoppen. Om uit te knippen en aan te kleden.

Tekenschrift. Teken bijvoorbeeld het kopje waar je elke dag uit drinkt, of die sappige watermeloen waar je zo van genoot. Of gewoon waar je zin in hebt.

