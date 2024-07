Zo kun je (vaker) alleen zijn – maar niet eenzaam, gratis summer journal, wat doe je als seks niet vanzelf gaat? + meer in de nieuwe Flow 6

Hoe zorg je dat je uitgerust thuiskomt van vakantie? En hoe kun je het goed hebben met jezelf? Dit en meer lees je in de nieuwe Flow 6. Er ligt weer een kersverse editie in de (fysieke en online) winkels. Extra bij dit nummer: een summer journal en briefpapier met vouw-enveloppen.

General managing editor Maaike Beekers: “In Flow 6 staat weer een veelheid aan verhalen. Waarbij je steeds kunt denken: zo had mijn leven er óók uit kunnen zien. Want stel dat ik landelijk zou wonen zoals vintagelover Lina Hamer, met uitzicht over heuvels, een atelier en fluffy kippen in de tuin. Dat ik na jaren vegetarisch eten, zoals journalist Grete Simkuté, mijn tanden voor het eerst weer in een stukje vlees zou zetten.

Hoe zou ik in vredesnaam omgegaan zijn met het verlies van mijn moeder op jonge leeftijd, zoals schrijver Tatjana Almuli dat al jaren dapper doet? En hoe had mijn leven eruit­gezien als mijn wieg in Zuid-Vietnam had gestaan, en ik het bewogen leven had gehad van Marguerite Duras? Ik beeld me in dat ik wél een goede fotograaf ben, zoals Lavinia Cernau – of naar Zweden verhuis en meer met de seizoenen leef, net als Ingrid Hofstra in De correspondent.

Gelukkig breekt de zomervakantie bijna aan. Tijd om, zittend op je balkon of in je groene postzegeltuin, te dagdromen over al je ongeleefde levens. Om bij terugkomst misschien, wie zal het zeggen, toch maar eens wat dingen om te gooien.”

Solovriendelijk?

Omdat steeds meer mensen alleen leven, zoekt journalist Annemiek Leclaire uit hoe je het ook in je eentje fijn kunt hebben: “De moeilijkheid van alleen wonen, om een beetje somber te beginnen, ligt bij het gevoel dat je een beetje een vreemde eend in de bijt bent. Dat er iets niet helemaal klopt aan jou. Dat was tenminste het gevoel dat ik zelf had. Sinds de vader van mijn kinderen en ik in 2018 uiteengingen, woon ik ‘alleen’. Ik zet dat tussen haakjes, omdat ik tot voor kort twee inwonende kinderen had. Ik merkte al snel dat het leven zonder partner veel mooie en moeilijke dingen meebracht die typerend waren voor deze leefvorm. Maar waarom kon ik daar toch niks over lezen?”

In de nieuwe Flow 6 vind je ook:

Vakantie: zo zorg je dat je ook écht uitgerust thuiskomt.

DIY: papier met bloemzaadjes erin.

In paniek wanneer je met iemand naar bed wilt: dit kun je doen.

Dit zijn de favoriete boeken van schrijver en acteur Dilan Yurdakul.

Vol hoofd? Zo zorg je voor rust in je bovenkamer.

Op adem komen in een boshuisje: werkt dat?

Wegdromen aan de kust met de nostalgische foto’s van Lavinia Cernau.

“Je mag je mond wel wat vaker opentrekken” – Tips & tricks voor introverten op de werkvloer.

Bij dit nummer krijg je cadeau

Summer journal. Waar heb je gezwommen en welke ijssmaak was het lekkerst? Alle bijzondere dingen kun je hierin vastleggen.

Briefpapier met bijpassende enveloppen: om zelf te vouwen.

