Tekenen voor beginners: de beste tips voor makkelijk tekenen

Wil je graag leren tekenen? Heel goed. Tekenen is namelijk een fijne manier om je hoofd leeg te maken. Al kan tekenen voor beginners soms overweldigend zijn. Gelukkig verzamelden we handige tips voor makkelijk tekenen om je op weg te helpen en je vaardigheden te ontwikkelen.



Tekst Paulien van Diepen Fotografie Joshua Ness/Unsplash.com

Gepubliceerd op 22 januari 2021, laatst bewerkt op 18 november 2024

Welke materialen heb je nodig als je wil leren tekenen?

Om te leren tekenen heb je niet veel materiaal nodig. Als beginner kun je starten met:

Een schetsboek.

Een kleine verzameling van grafiet- en houtskoolpotloden en eventueel een paar kleurpotloden om gevoel te krijgen voor verschillende materialen.

Een (kneed)gum en een puntenslijper.

Grafietpotloden hebben een nummer en een letter op de zijkant staan, waarbij ‘H’ staat voor hardheid en ‘B’ voor zachtheid. Als basisset kun je het best 2H, HB, 2B, 4B en 6B aanschaffen. H-potloden zijn harder en ideaal voor lichte schetsen of details. B-potloden zijn juist zachter en perfect voor schaduw en donkere lijnen.

Makkelijk tekenen voor beginners

Hier zijn een paar ideeën voor makkelijke tekeningen die perfect zijn voor beginners:

Een appel tekenen

Een appel is een klassiek onderwerp dat je helpt om schaduwen en texturen te oefenen. Omdat een appel rond is en weinig details heeft, is het gemakkelijk om te tekenen. Dat geldt eigenlijk voor alle ronde voorwerpen.

Een plant tekenen

Een plant tekenen is een goede oefening voor het tekenen van organische vormen. Het valt bij organische vormen namelijk niet meteen op als je kleine fouten maakt. Het tekenen van planten en bladeren helpt je om vloeiende lijnen te maken en meer ontspannen met vormen om te gaan. Daarnaast zijn planten ideaal om schaduw en licht te oefenen door middel van verschillende lagen.

Eenvoudige landschappen tekenen

Eenvoudige landschappen met heuvels, wolken, meren of bomen op de achtergrond vereisen geen strakke lijnen en laten ruimte voor creativiteit. Je tekent namelijk wat jij zelf ziet. Het is jouw interpretatie. Landschappen geven je de kans om te experimenteren met textuur en schaduw op een vrije manier zonder dat je de druk voelt om het heel precies te doen.

3 websites om te leren tekenen

Vincentvanblog.nl Op deze site staan veel blogs met illustratietips en -ideeën. Van handen en gezichten tekenen tot digitaal illustreren en het vinden van je eigen stijl.

Sketchbookskool.com Op het YouTube-kanaal van Sketchbook Skool vind je handige tips en inspiratie, en op de website staan handige gratis e-books en kun je betaalde workshops volgen. Eerder deelden we een aantal Sketchbook Skool-video’s over tekenen voor beginners.

Teken je al wat langer? Op de Gumclub staan allerlei nieuwe ideeën en inspiratie rondom illustreren.



