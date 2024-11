Een spoedcursus taarten bakken voor beginners

Zin om een taart te bakken, maar je weet niet hoe? Met deze handige baktips en smakelijke basisrecepten voor beginners lukt het jou ook. Trek je kookschort alvast maar aan.

Gepubliceerd op 25 november 2024

Baktips voor beginnende taartenbakkers

Bij taarten bakken is het belangrijk om precies te werk te gaan, omdat er een chemische reactie plaatsvindt. Een aantal tips om een misbaksel te voorkomen:

1. Maak een plan de campagne

Of je nou een moeilijke of een eenvoudige taart maakt, een goede voorbereiding is cruciaal. Bedenk welk soort deeg je gaat maken. Is dit korstdeeg (quiche, amandelstaaf), bladerdeeg (appelflappen) of vlaaideeg? Kies daarna een vulling, bijvoorbeeld botercrème, lemon curd of mascarpone. Ook de volgorde van ingrediënten toevoegen is essentieel – vanwege de chemische reactie. Zorg dat je alle ingrediënten in huis hebt en laat ze voordat je begint op kamertemperatuur komen.

2. Houd je aan de verhoudingen in het recept

Bakken is letterlijk andere koek dan koken. Bij koken kun je freestylen, naar eigen smaak dingen in het recept aanpassen en ingrediënten toevoegen of juist weglaten. Terwijl het bij bakken juist belangrijk is om het recept heel nauwkeurig te volgen. De verhoudingen van de ingrediënten zijn namelijk bepalend voor de juiste structuur, textuur en het eindresultaat van je baksel. Voeg je net even te veel vloeistof toe, dan heb je opeens een kleffe cake, en te veel bloem maakt ‘m droog. Een goede weegschaal, de juiste ingrediënten en een kookwekker zijn geen overbodige luxe.

3. Pas op voor inzakgevaar

Omdat iedere oven anders is, kan het zijn dat jouw taart korter of juist langer moet bakken dan het recept aangeeft. Trek alleen nooit te vroeg de ovendeur open – dan kan de taart kan inzakken. De stelregel is dat je de oven pas mag openen na driekwart van de baktijd. Als je de oven eerder opent, bestaat de kans dat je taart of cake inzakt. Doordat de temperatuur in de oven daalt, krimpt de lucht in de taart en zakt hij in. Zonde!

4. Neem rustig de tijd

Het fijne aan bakken is dat het helpt te vertragen. Rustig deeg kneden, vulling die moet opstijven en ruime baktijd: er zijn veel chill-momenten. Neem ook vooraf de tijd om het recept goed door te lezen, zodat je precies weet wat er wanneer moet gebeuren en zet alles alvast afgewogen klaar, dat werkt het prettigst.

Een eenvoudig taartrecept voor beginners: de chocoladetaart

Een geschikt recept voor beginnende taartenbakkers is deze klassieke chocoladetaart van delicious.

Ingrediënten en kookgerei

bakvorm met vaste bodem van 26 cm Ø en 3½ cm hoog, ingevet

200 g pure chocolade

200 g boter

1 grote friszoete appel, bijv. jonagold, klokhuis eruit

200 g suiker

1 tl gemalen kaneel

4 eieren

zeezout naar smaak

Instructies

Verwarm je oven voor op 180 graden Celsius. Breek de chocolade in blokjes. Laat op laag vuur, in een steelpan met dikke bodem, met de boter smelten, roer glad en laat afkoelen tot kamertemperatuur. Schil de appel, snijd in 8 parten en het klokhuis eruit. Schep ze om met 1 el suiker en de kaneel. Splits de eieren. Klop met de mixer de eidooiers met de resterende suiker in 3 minuten lichtgeel en romig. Klop de eiwitten met schone (!) gardes in een andere kom met een mespunt zout tot stevige pieken. Meng de chocoladeboter door de dooiercrème. Spatel het eiwitschuim erdoor. Schenk het beslag in de bakvorm. Steek de appelpartjes erin. Bak de taart ± 35 minuten, tot de bovenkant net stevig en krokant aanvoelt. De binnenzijde is dan zacht en smeuïg. Dek de taart eventueel af met aluminiumfolie als hij te donker kleurt. Laat de taart in de vorm afkoelen tot lauwwarm of op kamertemperatuur. Bestrooi voorzichtig met wat zeezout naar smaak.

Et voilà! Je hebt een heerlijke chocoladetaart gebakken. Naast deze chocoladetaart heeft delicious. nog veel meer makkelijke taartrecepten voor beginners.

Taarten bakken is een goede manier om je kookkunsten te ontwikkelen. Met een eenvoudig recept, de juiste ingrediënten en een paar handige baktips maak je in een handomdraai een eigen baksel. Dus waar wacht je nog op? Ga aan de slag en laat je verrassen door je eigen bakkunsten.

