Hoe is het nu met Mirjam uit B&B Vol Liefde?

Mirjam uit B&B Vol Liefde vond tijdens het programma (nog) niet de partner van haar dromen. Wel wilde ze na de opnames kijken of er een klik was tussen haar en Sjoerd. Tipje van de sluier: Mirjam is aan de man.

Tekst Ruby Wijdenbosch Beeld RTL

Gepubliceerd op 9 november 2024

Mirjam uit B&B Vol Liefde 2024 ontving verschillende mannen in haar safarikamp in Zuid-Afrika. Haar zoektoch bleek lastiger dan gehoopt en de ene na de andere man mocht zijn spullen weer inpakken: de liefde zat er niet in.

Nadat veel kijkers de moed al hadden opgegeven, stapte Sjoerd het kamp op. B&B’s Mirjam kreeg het zowaar gezellig met haar allerlaatste kandidaat. Er werd gelachen, geproost en gehiked. Omdat Sjoerd er pas net was toen het programma afliep, had Mirjams liefdesavontuur een open einde. Tijdens de reünie vertelden de twee dat ze nog wel contact hadden, maar veel meer werd er niet duidelijk. Tot nu.

Mirjam & Sjoerd

Na de reünie hebben Sjoerd en Mirjam uit B&B elkaar nog een keer gezien. De vonk bleef echter uit, vertelt Sjoerd op zijn Instagram. “We houden er een mooie vriendschap aan over that’s it. En dat is fijn. Vanaf toen zijn we beiden met ons leven doorgegaan. Mirjam heeft een nieuwe liefde en wat mij betreft: ik date niet dus mij nie bellen.”

Dus zo is het nu met Mirjam uit B&B Vol Liefde

Ook Mirjam deelt op het Instagram-account van haar B&B meer over haar liefdesleven: “Ik ben blij om alle B&B-fans te laten weten dat ik mijn droomman heb gevonden,” schrijft ze. Voor wie stilletjes nog zijn hoop had gevestigd op een vonk tussen Mirjam en Marcel, Jacco, Rick of David: helaas. “Uiteindelijk vond ik hem gewoon waar ik woon, op het reservaat.”

Meer lezen