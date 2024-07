Binnenkijker in Londen: van bouwval naar classy met koopjes – zo deed Nicola het

Nicola Gill woont met haar man Pete en hun extended family in Zuidoost-Londen. Het huis ziet er nu classy uit, maar was een bouwval – en is vooral met koopjes ingericht.

Beschrijf je huis eens?

“Het is Victoriaans, zoals veel huizen in Londen. Gewoonlijk zijn ze geschakeld maar dit is een twee-onder-een-kap, waardoor je van drie kanten licht hebt. Dat is pure luxe in Londen. Dat we een tuin hebben trouwens ook. Daar stond nogal wat tegenover, want er waren ik weet niet hoeveel kamers in het huis gemaakt om los te verhuren. Zelfs de tuin stond vol met schuurtjes. Maar de regelgeving veranderde, waardoor zo veel kamers onder één dak niet meer mocht. Het huis was totaal uitgewoond, letterlijk. Alle mooie dingen waren eruit gesloopt en er bleken ratten te zitten. De buurt, Zuidoost-Londen, was best edgy. Kortom, we dachten: we doen het, haha.”

Met wie woon je er?

“Met mijn man, die jazzsaxofonist is, en onze vier kinderen. We zijn een extended family met drie katten en twee honden uit het asiel, dus het is maar goed dat we genoeg ruimte en een buiten hebben. Het kostte bloed, zweet en tranen, maar het is een echt familiehuis geworden waarin iedereen kan doen wat ie wil.”

Je bent schrijver en journalist, maar richt ook andere huizen in?

“Eerst was het mijn hobby, maar mensen vragen me steeds vaker. Mijn eigen huis ontwerpen vond ik wel het leukst. Mijn moeder groeide op in Venezuela, en zelf reisde ik als reisjournalist de wereld over. Ik hou van de uitgesproken kleuren die je ziet in India, op Bali en in Mexico. Daar is oranje toch het equivalent van beige. Ik krijg er energie van, het maakt me creatief. Volgens mij vinden veel mensen het eng om felle kleuren in huis te gebruiken, terwijl: je kunt het toch altijd weer overschilderen als het niet bevalt? Gelukkig is mijn man ook flamboyant aangelegd, dus ik hoef me niet in te houden. Soms vraag ik: vind je dit te? Maar dan zegt ie altijd nee. Een koperen aanrecht, gele muren, een knalroze kraan, het mag altijd een onsje meer zijn.”

Waar haal je je inspiratie vandaan?

“Klinkt misschien problematisch, maar vooral van bars. Dat is handig, want die zijn berekend op intensief gebruik én praktisch. Dat heb je wel nodig met vier kinderen en vijf huisdieren. Neem de metallic tegeltjes, die heb ik dus ooit in een café gezien. Dan sla ik aan het researchen, gaat mijn journalistenbloed stromen en google ik: zilveren tegels, bronzen tegels, gouden tegels. Met het woord korting erbij, of sale, want we hebben niet het budget om duur designerspul te kopen. Zo doe ik het ook met meubels. Het leuke is dat de maffe dingen meestal overblijven en voor weinig weggaan. En zoeken op oversized helpt ook: joekels van lampen, enorme planten en potten. Groot past hier in huis.”

Wat gaat nooit het huis uit?

“Het kookeiland, alleen al omdat het loodzwaar is. Het is een Edwardiaanse werkbank die ik op eBay heb gevonden. Ik viel meteen voor de vorm van de poten. Het blad was helaas beschadigd, dus dat hebben we vervangen door mdf met koper eromheen. Ik word er altijd weer blij van. Pete kan avontuurlijk koken, dus we zijn vaak in de keuken te vinden. We geven ook vaak feestjes en met muzikanten monden die al gauw uit in jamsessies, daar blijkt de keuken ook heel geschikt voor te zijn.”

Wat doen jullie in je vrije tijd?

“Veel met de honden lopen. Niet dat we onze pubers mee krijgen natuurlijk. Mijn man en oudste zoon gaan in het weekend wel samen skateboarden. Mijn dochter rijdt paard in een manege vlakbij, heel cool is dat zo midden in de stad. En de jongste maakt muziek en gaat vaak naar optredens. Verder vinden we het leuk om naar de film te gaan, hier in de buurt zit een fijne bios. Zelf ga ik graag naar de Royal Festival Hall aan de Thames, waar ik lid ben. Dat is niet duur en je kunt er de hele dag kunst kijken. Dat moet soms ook, want we verhuren ons huis een paar keer per week als locatie voor films en shoots. De kinderen weten dat ze na school soms even niet naar huis kunnen. Het kan onhandig zijn, maar it’s all in the game. Ze hebben wel grote slaapkamers, en we kopen ze om door ze mee uit eten te nemen.”

Is je persoonlijke stijl even uitgesproken als je interieur?

“Yup. Veel color blocking, vandaag draag ik bijvoorbeeld een roze broek met een knalrode trui. Wat dat betreft zou ik tijdens een shoot gerust thuis op onze felgekleurde bank kunnen blijven zitten. Niemand die het op zou merken.”

