Dit kan kunst betekenen voor mensen met dementie

Dat kunst en cultuur goed is voor je mentale gezondheid is al vaak uit onderzoek gebleken. Ook mensen met dementie blijken er wel bij te varen: reden voor een nieuw initiatief van Kunstmuseum Den Haag.

Tekst Julia Houtermans Fotografie Matt Bennett/Unsplash

Gepubliceerd op 28 september 2024

Kunstmuseum Den Haag komt met een speciaal programma voor mensen met dementie: Kunstconnectie. Daarmee hoopt het museum deze groep de kunstbeleving te prikkelen bij deze bezoekers. De entree is gratis en er is een speciale rondleiding, ook voor de mantelzorgers. Ook kun je je inschrijven voor verschillende thema’s.

Steeds meer mensen met dementie

Het is niet verwonderlijk dat het museum zich op mensen met dementie richt. Nederland telt inmiddels ruim 290.000 mensen met dementie en dat aantal stijgt door de vergrijzing enorm. De verwachting is dat er in 2040 ruim een half miljoen mensen met dementie zijn.

Opgaan in het moment

Kunst geeft mensen met dementie niet alleen plezier, maar ook meer kwaliteit van leven, blijkt uit onderzoek. Hun zelfvertrouwen groeit en ze kunnen emoties beter uiten. In een museum kunnen mensen met dementie echt opgaan in het moment, en is verleden of toekomst niet relevant. Tot slot is ook het praten over kunst heilzaam. Al met al een waardevol initiatief dus, dat hopelijk ook door andere musea wordt gevolgd.

