Iets nieuws proberen? Koe knuffelen wordt steeds populairder

Dat huggen met je liefje, vrienden of familie goed voelt weet je al. Maar misschien kun je eens overwegen om koeien te knuffelen, een hobby die nogal populair blijkt te zijn.

Gepubliceerd op 8 oktober 2024

Als je iemand een knuffel geeft komen er gelukshormonen vrij, blijkt uit onderzoek. Mensen die last hebben van angst of paniek kunnen zich ook zekerder voelen door een omhelzing. En het mooie is dat een paar seconden (een gemiddelde knuffel duurt vier seconden) al genoeg zijn om positieve effecten binnen te hengelen. Optimaal effect zou je verkrijgen bij vier keer per dag knuffelen.

Wederzijds plezier

Maar nu is er dus iets nieuws aan de horizon: het knuffelen van een koe. Nou ja, nieuw, het schijnt een oudhollandse traditie te zijn. Maar sinds enige tijd zetten boerderijen hun deuren er wagenwijd voor open. Want een koe op een vriendelijke manier benaderen valt eenvoudig te leren, en van koe-knuffelen profiteer jij niet alleen, maar de koe zelf ook, blijkt uit onderzoek.

Waarom een koe?

De koe-knuffeltrend wordt inmiddels ook in het buitenland opgepakt. Het lijkt niet alleen om de verbinding met dieren te gaan, zoals bij geitenyoga of het bezoeken van kattencafés. Het heeft ook te maken met een hang naar rust en ruimte, zie het als een originele manier om de natuur op te zoeken. Bovendien lenen koeien zich er ook goed voor: het zijn rustige dieren die zelf vaak evengoed behoefte hebben aan contact. Aanvallen doen ze niet, want het zijn zogenaamde vluchtdieren. Als een koe geen zin meer heeft in een liefkozing loopt hij vanzelf weg.

Kies de juiste koe

Toch is niet elke koe geschikt voor een knuffelsessie. Sommige koeien zijn opstandig of worden jaloers als ze zien dat een andere koe geknuffeld wordt. Daarom worden eerst de juiste exemplaren gekozen door de boeren in kwestie. Die weten immers precies wat voor vlees ze in de kuip hebben. Keertje proberen? Hieronder vind je twee boerderijen waar je terecht kunt.

