Gehaast door de dag? 12 activiteiten die je (bewezen) helpen om te ontspannen

Ontspannen staat vaak onderaan onze to do-lijst. We doen het pas als de rest is afgevinkt. En zelfs dan weten we nog activiteiten te vinden die we ‘beter’ kunnen doen.

Tekst Lisanne van Marrewijk Fotografie Unsplash

Gepubliceerd op 26 augustus 2023, laatst bewerkt op 27 juli 2024

En dat terwijl het toch echt net zo belangrijk – al dan niet belangrijker – is om die rust te nemen. Het oude, boeddhistische gezegde luidt niet voor niets: “Mediteer twintig minuten per dag, behalve als je het te druk hebt. Mediteer dan een uur.”

Waarom ontspannen zo belangrijk is

Verschillende onderzoeken tonen de immense voordelen van ontspanning aan. Zo houdt het je hart gezond, slaap je beter, voel je je energieker, verbetert het je focus en hersenfunctie en ervaar je minder angsten en spanning.

Ontspannen activiteiten zijn goed voor je lichaam en geest. Je hebt die rust nodig om alle prikkels die dagelijks op je af komen, te verwerken. Blijven de prikkels zich opstapelen? Dan raak je overprikkeld. Je vergeet dingen makkelijker, bent snel afgeleid en gevoeliger voor negatieve emoties, schrijft de Hersenstichting.

Wat is dan voldoende?

Prikkels en stress kunnen geen kwaad, zolang je ook voldoende ontspannende activiteiten tussendoor doet. Het gaat om de balans tussen ‘aan’ en ‘uit’ staan. Wat die balans is, verschilt per persoon. De één heeft simpelweg meer behoefte aan rustmomenten dan de ander.

Daarbij betekent rust en ontspanning voor iedereen wat anders. Sommige mensen zweren bij dagelijkse meditatie terwijl anderen met moeite tien minuten stil kunnen zitten. Daarom wil je ontdekken welke manieren of activiteiten jou helpen ontspannen. En wie scrollen op de bank zegt, is af.

12 ontspannen activiteiten

Ontspannen komt niet met een strikte handleiding. Eenvoudiger nog: vaak is het gewoon iets doen wat je leuk vindt. Je moeder bellen, een rondje fietsen en een koffie-afspraak met een goede vriend, zijn ook vormen van ontspanning. Vijf minuten kan al genoeg zijn.

We maakten een lijst met ontspannen activiteiten die je helpen om meer rust in te bouwen in je week, juist voor als je maar slecht niks kunt doen:

Wandelen Een boek lezen (of luisteren) Muziek luisteren Dansen Afspreken met een goede vriend Sporten Yoga Ademhalingsoefeningen (zoals deze van 3 minuten) Schrijven Hobby’s (denk aan knutselen, koken, verven, tekenen, breien, borduren etc.) Spelen (zoals iets bouwen met lego) Een legpuzzel maken.

