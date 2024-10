5 manieren om die winterdip te voorkomen (in plaats van genezen)

Of we nou willen of niet: winter is coming. En voor sommigen betekent dat een dip of SAD. Wat kunnen we in de herfst alvast doen om die winterdip te voorkomen?

De eerste bladeren vallen, het wordt vroeg donker en de winkels vullen zich (nu alweer) met pepernoten, pumpkin spice lattes en kerstballen. Waar bepaalde mensen zielsgelukkig (echt waar?) worden van deze taferelen, zijn er ook genoeg die bij de eerste temperaturen onder de 20 graden al een gevoel van onheil voelen naderen.

Nu zijn er wel gradaties: zo heb je de winterdip, en de gediagnosticeerde ‘winterdepressie’, ook wel seizoensgebonden affectieve stoornis (SAD). Hoe dan ook: vervelend. Gelukkig kun je volgens psychiater Norman Rosenthal en auteur van het boek Defeating SAD van alles doen om het te voorkomen, in plaats van oplossingen zoeken als het al ’te laat’ is.

5 manieren om alvast een beginnetje maken om een winterdip te voorkomen

1. Begin met lichttherapie

Dit kan, mits goed uitgevoerd, helpen om je biologische klok, die in de war raakt van de vermindering van daglicht, weer op gelijk te zetten. “De eerste dag waarop je wakker wordt en denkt: ik voel me zoveel vermoeider dan gisteren, is het moment om te beginnen met lichttherapie,” vertelt hoogleraar psychologie aan The University of Vermont Kelly Rohan aan The Washington Post. Wacht niet op de symptomen van een volwaardige depressie.

2. Zoek hulp

En nee, het is niet zo dat je pas geoorloofd professionele hulp ‘mag’ zoeken wanneer je klachten een toppunt hebben bereikt. Het is volgens deskundigen juist goed om bij een huisarts of (als je al in therapie zit, je psycholoog) aan te geven dat je je ‘season of risk’ in gaat.

“Ik weet niet wat het is met die winterdip en -depressie, maar mensen willen het altijd maar alleen oplossen. Wanneer je klachten je dagelijks leven negatief beïnvloeden is het tijd om om hulp te vragen,” vertelt Rohan. Uit onderzoek blijkt ook dat professionele hulp, door middel van cognitieve gedragstherapie en lichttherapie, de kans verkleint om de volgende winters weer last van SAD te krijgen.

3. Zorg (weer) voor goede selfcare

Wanneer je gezonde gewoonten als beweging, (hobby)tijd voor jezelf plannen en socializen oppakt voordat je al in een diep dal zit, helpt dat om het vol te houden wanneer het winter is.

Ook kan het helpen om ruim van te voren te zorgen dat je deze routine ook kúnt blijven volhouden wanneer het seizoen verandert: een goede winterjas om toch te kunnen wandelen, leuke hobbyspullen om het binnen naar je zin te hebben of een standaard eetafspraak met vrienden.

4. Look on the bright side

En voordat je begint te kokhalzen: ja, we weten het, dit is een tenenkrommende tip. Maar het werkt écht om eens stil te staan bij de positieve kanten van de winter, tipt psychiater en auteur Rosenthal.

Misschien ben je stiekem best dol op pepernoten, pumpkin spice lattes en kerstballen. Of word je ook wel een beetje blij als je kunt schaatsen, kerstfilms kijken en oliebollen eten. Bonustip: schrijf ze op en lees ze regelmatig even door.

