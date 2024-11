Past dit leven nog bij je? Dit maakt designer Iris om daarachter te komen

Als je nieuwe inzichten wilt opdoen, over jezelf of over je werk, kan de toolkit van Iris Jönsthövel helpen. Ze ontwierp een papieren hulpmiddel om richting te geven aan je denkproces.

Gepubliceerd op 4 november 2024

Wat ben je aan het doen?

“Vanuit mijn cottage net buiten Oslo bouw ik aan mijn onderneming Alta – High on Life. Ik ontwierp een toolkit waarmee je inzicht krijgt in je sterke kanten en je leven en werk vorm kunt geven. De talloze designmethodes die ik kende van mijn studie industrieel ontwerpen aan de TU Delft waren daarvoor het uitgangspunt.

In het chaotische proces dat ontwerpen vaak is, zijn die methodes erg waardevol. Ik dacht: waarom zouden ze niet net zo goed werken voor onze minstens zo rommelige levens­vragen? Ik wist na mijn studie niet goed wat ik wilde, vond keuzes maken lastig en zocht praktische handvatten om stappen te zetten. In plaats van een coach inschakelen wilde ik zelf iets ondernemen en dus besloot ik om iets te ontwerpen. Met mijn papieren toolkit en de begeleidende video’s kun je zonder verdere hulp aan de slag.”

Hoe ga je te werk?

“Voor ontwerpen is structuur heel belangrijk. De juiste vragen stellen en materialen aandragen helpt om die soms diep verborgen schat aan ideeën naar boven te krijgen. Een beproefd designprincipe is dat van de double diamond: eerst genereer je talloze ideeën, dan reflecteer je om terug tot de kern te komen. Vanuit daar brainstorm je weer en kom je uiteindelijk tot één plan. Dezelfde stappen doorloop je in de kit. De werkbladen, quotes, iconen en woorden die erbij zitten, prikkelen je gedachten en geven richting aan je denkproces.”

Kwam je zo ook op het idee om naar Noorwegen te verhuizen?

“Ja, toen ik de kit zelf doorliep, realiseerde ik me dat mijn ambities en dromen samenvallen met meer buiten willen zijn. We waagden de stap: mijn vriend kon hier als architect aan de slag en we vonden een cottage met een grote tuin, moestuin en volop natuur binnen handbereik om te fietsen, klimmen en skiën. Ik moet nu wel meer moeite doen om mijn vrienden te zien, maar dat doe ik graag. Bij alles gaat het om balans en die is nu goed.”

Welke plannen heb je met je bedrijf?

“Omdat veel ouders ernaar vroegen, maakte ik een tienereditie van mijn toolkit. Mentoren van middelbare scholen kunnen die inzetten om scholieren te begeleiden bij hun studiekeuze. Ik ben nu in gesprek met Stichting Technasium en hoop dat daar iets uit komt. Ik ben trots op mijn ontwerp en wil er graag zo veel mogelijk mensen mee helpen.”

